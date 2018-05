UDRUGA ‘DINAMO TO SMO MI’ SE OGLASILA PO ZAUSTAVLJANJU PRIVATIZACIJE DINAMA: ‘A slali su nam omalovažavajuće poruke’

‘Da nismo slali prigovore, Dinamo bi bio u rukama stranog investitora’

Predstavnici udruge ‘Dinamo to smo mi’ pozdravili su na današnjoj konferenciji za medije odluku Povjerenstva za profesionalne sportske klubove Središnjeg državnog ureda za šport koji je u petak odlučio uskratiti suglasnost na Elaborat o preoblikovanju GNK Dinama.

Osnovna primjedba za uskraćivanje suglasnosti je, navodi se u poslanom priopćenju, izostanak osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) u popisa članova čime je spomenuto Povjerenstvo utvrdilo da popis članova Dinama nije usklađen s odredbama članka 12. stavka 4. Zakona o udrugama, a koji je sastavni dio Elaborata.

Presuda institucije nužna za shvaćanje

“Drago nam je povjerenstvo odbilo zahtjev Dinama za preoblikovanjem kluba jer od samog početka smo govorili da ono nije usklađeno sa zakonom i da se članove kluba o tome nije ništa pitalo. Drago nam je da će se to zaustaviti temeljem naše žalbe koja je urodila plodom jer vjerujemo da bi Dinamo, da mi nismo slali prigovore, i upozoravali na ovu neozbiljnost i aljkavost oko nasilnog preoblikovanja, danas bio u rukama nekog stranog investitora. Kada smo ljudima rekli da je i taj OIB problem iz kluba su nam slali omalovažavajuće poruke kako, ako je to jedini problem, onda nema problema, a to je samo dokaz da oni u klubu ne razumiju kako statut Dinama nije usklađen sa Zakonom i kako to neka institucija mora im očito presuditi da oni to shvate”, kazao je Juraj Čošić, predsjednik udruge ‘Dinamo to smo mi’.

ZAUSTAVLJENA PRIVATIZACIJA DINAMA: Šok u Maksimiru, Janičin ured odbio Dinamov elaborat

Čošić se na konferenciji za medije dotaknuo i sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba u srijedu na kojoj će gradski zastupnici glasati o protivljenju preoblikovanja Dinama, te je pozvao sve zastupnike da glasaju za tu odluku.

Naknada štete

“Ako zaista žele zaustaviti nasilno preoblikovanje Dinama i legalizaciju pljačke da povuku iskaz Skupštine o korištenju stadiona za potrebe elaborata. Na taj način oni mogu u potpunosti prekinuti ovaj proces privatizacije”, kazao je Juraj Čošić.

Ponovio je kako je idući korak udruge zahtjev za nadoknadu štete klubu zbog sudskih procesa u Osijeku.