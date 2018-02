U HNS-U KAŽU DA NEMA SUKOBA: ‘Šuker je čovjek svjetskih razmjera i dobronamjeran predsjednik. Nema šanse da odstupi’

O stanju u HNS-u govorio je prvi dopredsjednik Saveza Ante Vučemilović-Šimunović

Prvi dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Ante Vučemilović-Šimunović osvrnuo se u razgovoru za Sportske novosti na buran tjedan u krovnoj hrvatskoj nogometnoj organizaciji, ali i odgovorio na pitanje koliko je čvrsta pozicija predsjednika HNS-a Davora Šukera.

“Mogu reći da je Šuker čovjek svjetskih razmjera, i nogometnih, i kao dobronamjeran predsjednik koji želi preslikati rad i funkcioniranje Saveza kao što je to u europskim asocijacijama. I nema govora o tome da će odstupiti. Naprotiv. Dogodilo se ovih dana da je jedna dobronamjerna rasprava na liniji Šuker – Herak zloupotrebljena na način koji šteti jedinstvu i HNS-u, pogotovo u situaciji kad je HNS organiziran vrlo kvalitetno. To što je medijima od nekoga plasirana takva priča, ne vodi u dobrom pravcu. Šukerova pozicija nikad nije bila čvršća.”

To je zlonamjerno

“Ne znam tko vam je dao informacije za tu raspravu između njega i Heraka, ali tko god je to učinio, to je vrlo zlonamjerno i nimalo u interesu HNS-a. Ovo što se događa je organizirani i orkestrirani napad na čovjeka koji ni sa čime nije tome pridonio. Šuker je dobar čovjek, ima jednu manu da je nekad tvrdoglav, ali nema u njemu niti malo zloće. Vrlo je korektan, on je to gledao na jedan drugi način, ali nekoga ponesu sredstva priopćavanja po počne letjeti”, kazao je Vučemilović-Šimunović koji uopće ne sumnja da će Šuker i Ivan Herak, koji je imenovan za glavnog manadžera strateškog planiranja, EU fondova i promocije, dobro surađivati:

‘Surađivat će kao dva brata’

“Ne da će raditi nego će, čim se Šuker vrati s Kongresa UEFA-e iz Bratislave, surađivati kao dva brata. Vjerujte meni, a uvjerit ćete se u to. Nije se dogodilo ništa što je vrijedno ovakve afere, to nije trebalo izaći van. To što su neki zločesti, to je njihov problem. Pa koliko smo se puta Šuker i ja porječkali, ja kažem ovako, on onako, znao sam se dići i napustiti sastanak. U ovom slučaju stigao sam u ured Saveza nekih pola sata nakon što se to dogodilo, čuo sam da su se malo porječkali, ali to je normalno u svakom poslu. Ali kakav fizički napad….”

Do spomenutog navodnog sukoba došlo je nakon što je Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza donio nekoliko kadrovskih odluka te je usvojen novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Uznemirilo je to, govorilo se, Šukera koji navodno nije bio zadovoljan zateknutim novim stanjem po povratku s odmora pa je došlo do povišenih tonova.