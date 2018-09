TUDOR OTVORENO O SVOJOJ ŽELJI DA SE VRATI U HAJDUK I PROPASTI TE IDEJE: Evo što se točno događalo na Poljudu u danima dok se Kopiću izmicala klupa

Igor Tudor bio je spreman na povratak u Split

Igračka legenda splitskog Hajduka Igor Tudor, danas nogometni trener koji je baš prve taktičke poteze crtao podno tribina Poljuda, (bio) je glavni kandidat za preuzimanje trenerske funkcije u splitskom prvoligašu po najavljenoj smjeni trenera Željka Kopića.

Samostalno je Tudor vodio igrače Hajduka od travnja 2013. do veljače 2015. godine premda je njegov trenerski staž ondje znatno duži a obuhvaća i ulogu pomoćnika Edoarda Reje i trenera U-17 momčadi. Njegov životopis danas je obogaćen jakim imenima nogometnih klubova kroz koje je trenerski stasao pa su tako tu navedeni grčki PAOK, turski Karabükspor i Galatasaray, a uspješno je odradio i kraću avanturu spašvanja prvoligaškog statusa Udinesea u prošloj sezoni.

Sve je krenulo prije tjedan dana

Što se, pak, događalo posljednjih dana i koliko je zapravo bio blizu povratka u ‘svoj’ Hajduk, priznao je Tudor u razgovoru za Sportske novosti.

“Prije tjedan dana su me kontaktirali predsjednik i sportski direktor, Huljaj i Bjelanović. Rekli su mi da žele promijeniti trenera, da ovako ne ide. Ja sam im odgovorio da neću. Zašto? Zato što Hajduku nije problem trener. Kopić može imati plusova i minusa kao i svaki trener, ali Kopić je samo žrtva stručne problematike kluba. Umjesto priče o promjeni trenera, rekao sam sportskom direktoru Bjelanoviću, koji je to prenio Huljaju, da sam spreman doći u klub i donijeti nešto drugo. Donijeti ono što je klubu najpotrebnije u ovom trenutku, a to je kompletan plan, ideja i vizija razvoja sportskog sektora. Ono što je u nogometnom klubu najvažnije”, započeo je Tudor i nastavio pričati:

“Objasnio sam predsjedniku da se već dulje razdoblje klub ne bavi onim što je važnije od financija, izbora predsjednika, a to je stvaranje igračke vrijednosti. Možeš imati sve milijune ovog svijeta, ali ako nemaš ljude koji mogu prepoznati igrača, ako kupuješ lošeg igrača, ako nemaš viziju, ako nemaš plan, ideju i ljude koji imaju kvalitetu sve realizirati, onda nećeš uspjeti. Razliku čine ljudi koji znaju prepoznati da u igrača vrijedi danas uložiti 10, a u budućnosti će taj isti vrijediti 500.”

Pošteno, otvoreno, moralno

U višesatnom razgovoru spomenut je i Tudorov pomoćnik…

“Predsjedniku se svidjelo sve što sam mu rekao u našem razgovoru u četiri oka koji je trajao dva-tri sata. Predložio sam mu da dođemo ja kao trener i Mario Stanić kao šef struke da bismo zajedno kompletirali tim na jedan profesionalan način, gdje se poštuje hijerarhija, kako bismo pokušali pomoći klubu da izađe iz nezavidne situacije u kojoj se nalazi. Pošteno, otvoreno i garantirajući moralnost i ostalih ljudi našeg tima stavili smo se na dispoziciju i predsjedniku se dopala predložena ideja.”

Ne razmišlja više o Hajduku

“Pričali smo predsjednik i ja u nedjelju kasno navečer. Pola sata o načinu kako će on ideju prezentirati Nadzornom odboru. Apsurdno, ljudi su na odlasku iz kluba i oni odlučuju, ali u redu, takva je klupska hijerarhija. Čak je predsjednik u nekim prethodnim razgovorima spominjao mogućnost da će on, ako NO ne bude htio prihvatiti ideju, staviti svoju funkciju kao uvjet realizacije angažmana. I onda u ponedjeljak preokret. Predsjednik me zove oko tri poslijepodne da će on produžiti suradnju s aktualnim trenerom.”

Priča tako Tudor za kojeg se čini se da je sve navedeno u ovom trenutku za njega ipak završena priča.

Kaže da ne razmišlja više o Hajduku, ali da zamjera predsjedniku način na koji je sve izvedeno i upozorava da nema slučajnosti u tome da je momčad osma na ljestvice hrvatskog prvenstva. Klubu su, naglašava, potrebne promjene druge vrste a ne smjena trenera jer, kako je to opisao, niti je Kopić loš trener niti su ostala devetorica u hrvatskom prvenstvu Guardiole. Ovako, zaključio je, ne ide na dobro…