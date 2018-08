TRENER OSIJEKA POŽELIO BJELICI DA ROĐENDAN PROSLAVI MALO KASNIJE: ‘Nek’ to bude pobjedom protiv Švicaraca, a ne protiv nas’

Osječane nakon sjajno starta u sezonu čeka gostovanje kod aktualnog prvaka koji je u naletu

Nakon pobjeda protiv Hajduka, Rudeša i Istre 1961, Osječane u Maksimiru čeka teško gostovanje protiv Dinama u kojem će pokušati doći i do četvrte uzastopne pobjede na startu nove sezone HNL-a i tako učvrstiti čelnu poziciju na ljestvici.

“Prvi smo na tablici i to je dodatna obveza za našu momčad. Bit će nam to najteži test dosad iako ni ovi prethodni nisu bili lagani. Nekada se u Maksimir odlazilo bez nekih posebnih ambicija, no dosta se toga u međuvremenu promijenilo. Jasno je da ćemo morati biti na vrlo visokoj razini jer samo tako možemo do uspjeha. Nećemo ići s mišlju da se branimo.”, rekao je Zekić.

Bjelica će rotirati

“Oni će sigurno nešto mijenjati, no ne mogu reći da je to sada neki posebni problem. Činjenica je da imaju zaista širok igrački kadar, puno kvalitetnih igrača na dispoziciji. Primjerice, njima jedan Gavranović ulazi s klupe, a svoju šansu čekaju Majer, Fiolić i ostali.”

“Neka rođendan proslavi idućega tjedna, pobjedom nad Švicarcima. S Bjelicom sam nekada igrao u Osijeku, doduše, ja sam tada tek pokušavao izboriti mjesto u momčadi, a on je već bio među onima koji su bili ponajbolji prvotimci. Znamo kakav je trag ovdje ostavio i bit će mi ga drago vidjeti nakon dužeg vremena.”, poručio je trener Osijeka.

“Na tragu sam onoga što smo imali protiv Rudeša i Istre, tek možda uz jednu promjenu koja bi bila taktičke prirode, razmišljajući o nekim detaljima iz igre našeg protivnika. Sustav? Ne bih sada o tomu pričao, ajmo sačekati petak navečer”, zaključio je Zekić.