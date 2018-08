TRENER O KOJEM SVI PRIČAJU ZA NET.HR OTKRIO VELIKI PLAN: ‘Dovodimo još dva pojačanja da zagorčamo život najboljima’

Lokomotiva je u prva tri kola pobjedama protiv Rudeša i Intera te remijem protiv Hajduka najavila još jednu dobru sezonu

Goran Tomić trenerski put započeo je u Šibeniku gdje ga je nedugo nakon imenovanja dočekao financijski kolaps kluba nakon kojeg je otišao raditi u Kinu preuzevši Beijing Baxy s kojim je u dvije sezone postigao najveći uspjeh kluba u njegovoj povijesti. Nakon tih sezona imao je još nekoliko angažmana u Kini, između ostalog i suradnju s legendarnim Svenom Goranom Erikssonom kojem je bio pomoćnik u Shenzenu.

Od prosinca 2017. godine sjedi na klupi Lokomotive i niže sjajne rezultate, prvi je trener koji je pobjedio Dinamo, a i ulazak u tekuću sezonu daje naslutiti da se sprema još jedna dobra sezona za Lokomotivu. Upravo zato smo odlučili nazvati čovjeka koji neslužbeno nosi epitet najperspektivnije mladog hrvatskog trenera i saznati kako gleda na svoje vrijeme u Kini, na razlike između Kine i Hrvatske, koliko je teško biti trener Lokomotive, a otkrio nam je i ciljeve za ovu sezonu.

Puno je naučio kao pomoćnik Svenu Goranu Erikssonu

Odmah za početak, s obzirom na vaše bogato iskustvo iz Kine vrijedi upitati, kako je raditi kao trener u Kini, a kako u Hrvatskoj?

“U Kini i općenito u azijskim zemljama je puno teže raditi. Ja smatram svojim osobnim uspjehom što sam izdržao pet sezona u Kini. U tim zemljama se ne dopušta kiks, tamo vrlo brzo potroše trenera nakon nekoliko loših rezultata. To je bitno drugačije nego u Europi, ovdje dobiješ nego vrijeme, neki projekt. Naprimjer u HNL-u isto, možeš zaredati i period loših utakmica pa uprava staje iza tebe, u Kini nije tako, tamo se gleda samo totalni rezultat. To je bilo moje trenersko odrastanje, zanat sam ispekao u Kini i to me izgradilo kao trenera.”, istaknuo je odmah na početku trener Lokomotive.

Stječe se dojam da ste upravo sjajnim rezultatima u Beijing Baxiju, odmah po dolasku u Kinu na neki način “kupili” povjerenje za kasnije poslove.

“Točno tako, u dvije godine smo od ispadanja iz lige došli do toga da se borimo za ulazak u prvu ligu, tako da sam tu udario temelje i nakon toga je krenulo samo od sebe i otvorio mi se put u Kini.”

Otišao iz Istre zbog njegovog poziva

Vratili ste se u HNL, u Istru, ali ste ubrzo opet otišli u Kinu, kako to?

“Ma bio bih ja u Istri, stvarno je super krenulo, ali onda je došao jedan poziv, od Svena Gorana Erikssona, koji nisam mogao odbiti. S njim je bilo fantastično raditi, oplemenio me kao trenera. Zanimalo me kako je raditi s čovjekom koji je postigao sve te uspjehe u karijeri i u potpunosti je ispunio moja očekivanja. Puno sam i naučio od njega, jako me zanimala njegov odnos s igračima, s javnošću, s upravom i dokazao je da se baš puno može naučiti od njega.”, rekao je Tomić.

Priča se da ste vi i Eriksson u Shenzenu otpušteni na prilično nekorektan način, pjesmom koju je klub objavio u tamošnjim medijima, je li to zbilja bilo tako?

“Nisam baš išao za tim da vidim što je točno pisalo, ali klub je nama na vrijeme obznanio sve što morali znati, nije bilo ni potrebe da se informiramo o sadržaju te pjesmice, klub je bio maksimalno korektan. Tako je možda predstavljeno, ali bilo je sve korektno.”

Azija je “obećana zemlja” za naše trenere

Puno je hrvatskih trenera uspjelo u Aziji, a vi kažete da je tamo jako teško raditi, zašto onda naši treneri uspjevaju u tim uvjetima?

“Ne bih rekao da naši treneri uspjevaju samo u Aziji, uspjevaju svugdje. Naši treneri su ljudi koji prihvaćaju druge kulture i običaje, koji se znaju prilagodit za razliku od drugih trenera. Znaju procijeniti situaciju i svjesni su kako se treba ponašati u novoj sredini. Ali kažem, ne bih to svodio samo na Aziju, ako hrvatskom treneru date šansu on može uspjeti i u Europi, pogledajte samo Niku Kovača. Morate znati da prije hrvatski treneri nisu dobivali priliku vani, imali smo otvoreno samo azijsko tržište i tamo smo se dokazali, ali ja sam uvjeren da bi isto napravili i u zemljama Zapada.”

Kako komentirate odnos kolega iz zapadnih zemalja s razvijenom nogometnom kulturom prema hrvatskim trenerima, je li hrvatska struka podcijenjena?

“Podcijenjena je sigurno, to uopće nema dileme. Mi smo sada prije početka prvenstva otišli u Nizozemsku na pet dana, odigrati dvije prijateljske utakmice s belgijskim prvoligašima Oostendeom i Lokerenom. Prije tog putovanja koga sam god nazvao ja sam mislio da će oni nama tamo očitavati neku lekciju što se tiče nogometa, a bilo je potpuno suprotno. Mi se često podcijenjujemo, ali tamo smo ih i nadigrali i nadtrčali na njihovom terenu u utakmicama koje su bili generalna priprema za nadolazeću sezonu, a ne neke nebitne utakmice. Hrvatskim trenerima samo treba dati priliku i oni će se sigurno pokazati u najboljem svjetlu.”, siguran je Tomić.

Dobar start s Lokomotivom

Od prosinca 2017. trenirate Lokomotivu, a u ovu sezonu krenuli ste sjajno, s dvije pobjede i remijem protiv Hajduka, koji je cilj vaše momčadi u HNL-u?

“Mislim da je neki realan cilj da se pokušamo približiti velikoj četvorki lige koja je daleko ispred nas po financijama, ali i po mnogim drugim parametrima. Svi oni dovode igrače za više novca i plaćaju ih nevjerojatno više od Lokomotive, ali cilj nam je da im malo zagorčamo život i da se približimo. Ne bismo htjeli da se liga podijeli na četiri kluba gore i pet dolje tako da nam je to primarni cilj, sve iznad toga bio bi stvarno fantastičan rezultat.”

Dojam je da je od svih klubova u HNL-u možda najteže raditi upravo u Lokomotivi zbog velike fluktuacije igrača, sada ste ostali bez jako puno igrača, kako to komentirate?

“Ah, sve ste rekli. Izgubili smo iz prvih 11 čak pet igrača, a posebno nas je oslabio nedavni odlazak Muse jer je on bio jako važan faktor u našoj igri. Međutim, tako je kako je, moram izvući najbolje iz kadra koji imam, nije lijepo kad se toliko igrača promjeni, ali takav je posao.”

Očekuju se pojačanja na Kranjčevićevoj

U idućih pet kola tri protivnika će biti iz velike četvorke, jasno je da do takve serije mora doći s obzirom na to da u HNL-u imate samo devet potencijalnih protivnika, ali sigurno da raspored koji vas čeka nije nimalo lagan.

“Da, sad imamo četiri utakmice u gostima, prvo idem u Istri, pa Dinamo, Belupo i Osijek. Ako se želimo zadržat na nivou iz prve tri utakmice i ako želimo zagorčati život najboljima jednostavno se moramo još pojačati. Moramo dovesti još par igrača.”

Dakle očekujete pojačanja?

“Sigurno, moramo dovesti još barem dva igrača tako da kad dođe do pada, kad igrači budu kartonirani, da se to ne osjeti toliko jer inače sigurno nećemo ostvariti neki rezultat koji bi mogao ugroziti najbolje klubove u ligi.”

Spominjalo se dosta da bi Jan Lecjaks mogao preseliti u Lokomotivu, nazire li se transfer?

“Ne znam odakle će igrači doći, možda iz Dinama, možda iz inozemstva, ali očekujem da do 1. rujna dovedemo još minimalno dva igrača koji bi trebali podići kvalitetu momčadi. Doveli smo Đuraseka i Božića iz druge ekipe Dinama i golmana Grbića iz Hajduka, što znači da imamo više odlazaka nego dolazaka, to bi osjetile i veće ekipe od Lokomotive.”, poručuje Tomić.

Najbolji igrač otišao je u redove Modrih

Lovro Majer se još nije ustalio u Dinamu, ali za pretpostaviti je da hoće, kakvu njemu budućnost predviđate?

“On je rođeni nogometaš, ono što se kaže bogomdan talent, desetka koja radi razliku. U Lokomotivi je napravio velik iskorak, ali trebat će mu vremena da se prilagodi igri Dinama jer je mald igrač, a u Dinamu su potpuno drugačiji uvjeti, veći ciljevi i puno ozbiljnija konkurencija. Teško je predvidjeti koliko će mu za to trebati, nekome proces prilagodbe traje mjesec dana, nekome godinu, a netko se nikad ne prilagodi, ali mislim da za Majera nema tog straha, on će sigurno pokazati koliko može.”

Vaše ambicije u HNL-u su jasne, želite zagorčati život velikoj četvorki, a što se tiče upravo njih, koga vidite kao onog tko bi mogao na kraju sezonu uzeti titulu?

“Sigurno je da Dinamo raspolaže s najkvalitetnijim kadrom, oni su vodeći, nakon toga dolaze tri kluba od kojih svaki ima nekoliko prednosti i mana, a trenutno su Rijeka i Osijek u naletu pa Hajduk malo zaostaje. Naravno, uvjeren sam da će se Hajduk podignuti jer su prevelik klub da bi imali ovakve rezultate i očekujem da će uhvatiti ritam s vodećima.”

Nije lako biti trener u HNL-u

Hajduk je zapravo u sličnim problemima kao Lokomotiva, puno su prodali, a malo doveli?

“Da, tako je, još tu morate dodati i igranje Europe i kad se to spoji s uvijek velikim očekivanjima nije lako raditi u toj atmosferi. Pritisak je ogroman, ali to je takav posao i s pritiskom se treba nositi. Mislim da se trener Kopić dobro nosi s time, ali na kraju sve ovisi o tvom rezultatu, a dolasci i odlasci su samo faktori koji ti olakšavaju ili otežavaju posao. Nekad sve ovisi o jednoj stativi ili nekoliko centimetara.”

Mnogi vas vide kao jednog od najpotentnijih maldih trenera u Hrvatskoj, kako vi vidite tu situaciju? Imate li neke ponude?

“Drago mi je da me ljudi tako vide, ali teško je govoriti što je tu ispravan put. Naravno da bih ja kao trener htio jednog dana sjesti na klupu jednog od četiri velika hrvatska kluba i nakon toga otići van, to je neki prirodan put za hrvatskog trenera, da ne kažem idealan. Imao sam ovo ljeto ponuda iz Azije, ali nisam htio sada Lokomotivu napustiti kao što sam napustio Istru i odlučio sam ostati ovu sezonu, a na kraju ću procijeniti što bi bilo najbolje. Sigurno da bi bio san da sjednem na klupu jednog od naših velikih klubova.”, zaključio je trener Lokomotive.