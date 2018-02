TENZIJE NAKON DERBIJA, GUŽVA U TUNELU: Kek se ispričao zbog sukobljavanja, Zekić opleo po svojim igračima

Osijek je u malom derbiju kola svladao Rijeku 2-1

Nogometaši Osijeka stigli su do trećeg mjesta ljestvice Prve HNL nakon što su u Gradskom vrtu rezultatom 2-1 bili bolji od aktualnog prvaka Rijeke. Zanimljiv dvoboj na travnjaku imao je nastavak i nakon utakmice koju su prokomentirala obojica trenera.

Službena internetska stranica Osijeka prenosi njihove misli, a dodaje se da Zekić nakon pobjede nije bio ‘nasmijan i razdragan’.



“Vidjeli ste i sami da smo u 95 posto stvari odigrali odličnu utakmicu, uz veliki broj šansi, posebno u prvom poluvremenu kada smo propustili četiri ‘mrtve’ prigode. I kada napokon povedemo i steknemo potom i dva gola prednosti, dogodi nam se da uđemo u neke situacije koje se meni nimalo ne sviđaju. Nadam se da su moji igrači shvatili kakav mi nogomet jedino možemo i trebamo igrati. Ja sam im trener, moraju se držati uputa i dogovora koje smo imali i tijekom igre i za vrijeme poluvremena, a ne se prepustiti da ih počne voditi publika. Imali smo potpunu kontrolu i onda pojedinci krenu s nekakvim neodgovornim pristupom koji nas uvede u probleme. Žao mi je što o tomu trebamo pričati nakon ove utakmice, ali to je moje mišljenje.”

‘Ne želim biti takav trener’

“Doveli ste me svi skupa u takvu situaciju da se osjećam isto i kada izgubimo i kada pobijedimo, a ja nisam trener, niti želim biti, koji će ovisiti o jednoj pobjedi ili izgubljenoj utakmici. Slijedim neku svoju viziju, također i određenu klupsku strategiju. No, sretan sam zbog pobjede i osvojenih bodova i nadam se da nećemo nakon ovoga derbija otići u neku drugu krajnost”, kazao je Zekić poklonivši pobjedu nedavno preminulom ‘riječkom novinaru i prijatelju Koradu Vujnoviću, istinskom profesionalcu, ljubitelju i poznavatelju nogometa’.

Matjaž Kek je dodao:

“Prije svega, čestitam Osijeku na pobjedi. Bilo je teško gotovo 90 minuta igrati s čovjekom manje na terenu, ali smo na kraju ipak uspjeli dovesti susret u nekakvu neizvjesnost. Po ovako teškom terenu odigrati praktički cijeli susret brojčano inferiorni je bilo teško nadoknaditi. Razmišljamo o sljedećim treninzima koji su nam sada prioritetni.”

Kek o sukobu

Osvrnuo se potom na žustru raspravu s Ivom Smoje po završetku susreta:

“Ispričavam se Smoji ako sam ga bilo čime uvrijedio na putu prema svlačionici. No, treba znati da su utakmice Osijeka i Rijeke uvijek bile na nekakvoj granici, ali fer i korektne. E sada, što će pokazati „Oko sokolovo“, to ćemo naknadno saznati. Ponovit ću samo da nam je bilo teško igrati bez tako brzo isključenog igrača. Šteta što smo u nastavku onako brzo dobili dva gola i što nismo protovnika uspjeli učiniti malo nervoznijim jer se na kraju pokazalo da su ipak ušli u nervozu. Slažem se da se Župarić morao, s obzirom i na svoje iskustvo, bolje postaviti u situaciji kada ga je Grezda prešao u njihovom ‘remplanju’ i znalački postupio u takvoj situaciji. Nema nikakve dvojbe da bih ja želio da isto to napravi i neki moj igrač u sličnoj situaciji.”