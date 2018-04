ŠTIMAC SE NE LIBI REĆI ŠTO MISLI: Oprao ih sve redom – Hajduk, Naš Hajduk, Rijeku, Keka, Dinamo, Baku…

Igor Štimac gostovao je u emisiji Sport nedjeljom

Bivši igrač hrvatske nogometne reprezentacije, kasnije i njen izbornik Igor Štimac gostovao je u emisiji Sport nedjeljom. Teme su bile mnoge, a Štimac raspoložen.

Govoreći o Hajduku istaknuo je:

“Igor Štimac je u Splitu, u Hajduku napravio ono što je planirao. I otišao sam. I kad god želim tamo ću doć. Kroz ta vrata. I nema toga koji će me zaustaviti. Kad budem želio.”



Baki je kladionica bila drža

Pitanje o Blažu Sliškoviću nije pustio niti da se postavi do kraja. O legendi splitskog kluba kazao je:

“Poslao sam poruku Blažu Sliškoviću. On nije smijenjen u Hajduku radi Igora Štimca niti radi Branka Grgića. Njega su smjenili igrači koje je trenirao. I treba se pitati zašto je to tako. Blaž Slišković je najgori za sebe samoga, a onda i za sve ostale koji ovise o njemu i njegovom radu. Mi smo samo bili odgovorni u tom trenutku pa smo shvatili da Blaž više ne može ostati na klupi jer Hajduk s njim ne bi postao prvak.”

“Bilo je osam kola do kraja. Plus Kup. S time da Dinamo nije igrao u Ligi za prvaka nego u Ligi za opstanak, a Blaž Slišković je u momčadi imao i Kranjčara i Leku i Veića… Ti igrači su došli u naš ured i tražili da se trener smijeni. A kad takvih šest igrača dođe s takvim promišljanjem, onda ste u velikom problemu. Igrači su bili jako nezadovoljni sa Bakinim ignoriranjem svojih obaveza, sa njegovim nedolascima na trening, sa davanjem važnosti više listiću u kladionici nego onom što je njegov posao. Reći ću još jednu stvar, on je sad sa Zrinjskim na prvom mjestu, a Zrinjski već dva mjeseca traži drugog trenera. Mislim da je to i budali dosta. Volim ga ja, ali ne treba paušalno promatrati stvari.”

Sve je naopako

O hrvatskoj nogometnoj ligi je rekao:

“Svrha i baza nogometa je amaterski nogomet, to je ono što hrani sve prema gore. Njegovo gašenje posljedicu nosi prema vrhu. Prerano smo išli u Ligu 10, no trebalo se sve pripremiti. Hrvatski klubovi postoje da bi stvarali igrače za hrvatsku reprezentaciju. Toga je sve manje. Naš najbolji klub Rijeka nema niti jednog igrača iz svog omladinskog pogona, njih ne možemo uzeti kao model koji treba pratiti u hrvatskom nogometu. Natjecanje među klubovima je neujednačeno. Neki su udruge građana, neki su dionička društva… Sve je naopako.”

Hajduk?

“Ondje su samo kozmetičke promjene. Smatram da klub koji samo priča o ambiciji, a u isto vrijeme, dok nema financijskih problema, proda dvojicu najboljih igrača treneru kojeg su konačno pronašli, a koji im je bio pred nosom, samim se time i odrekao da taj trener uspije u poslu koji obavlja. Hajduk se previše bavi stvaranjem alibija u odnosu na to da ne osvaja trofeje, konstantno nalaze u tom alibiju krivce u HNS-u, Zdravku Mamiću i odnosima unutar hrvatskog nogometa. Ne trebaju zaboraviti da su sukreatori tih odnosa, da ih često i sami iniciraju, da problema ima na obje strane.”

13 milijuna eura za 3. mjesto

“Ne sluša se Torcida, sluša se udruga Naš Hajduk koja orkestrirano upravlja. Pripadnici Torcide sve su svjesnije da postoji obmana unutar onog što je obećavao vodeći kadar unutar Našeg Hajduka i da se produžava agonija koja tko zna kad će završit. Ovo je realnost – Hajduk danas na razini godine troši do 13 milijuna eura za treće mjesto. Dosta. Nema trofeja. Na što troše? Na svoje plaće i polukvalitetne igrače. Nisam vidio nove terene, nove dvorane, nove uređaje… Vidim samo da se slikaju sa drugim čelnicima klubova i da se radi na tome da se u celofan zamota cijela slika. Nogomet se igra za trofeje. Ne vode klub nigdje. Ovaj projekt traje šest godina, pomnoži to sa eurima, strancima koji su prošli kroz klub – a koji je vratio i jedan euro, koji? – koliko je mladih igrača izbačeno kroz akademiju… ne vidim ništa pozitivnog. Kad čujem od predsjednika da je plan za iduću godinu doći Dinamu na pet godina, ja se moram prekrstit. Je li to moguće?”

Keka se trpi, a Dinamov slučaj…

Osijek?

“Na dobrom su putu, ali treba im vremena. Domaći igrači, privatni kapital, neopterećeni mladi trener… Svjetla točka.”

Rijeka?

“Okitila se sa par trofeja, ali nemojmo zaboraviti, to su čekali pet godina. Pitam kojeg bi hrvatskog trenera oni u Rijeci čekali da je bio tamo pet godina, da im osvoji trofej? Šutnuli bi nas nakon godinu i pol dana, je li tako? Ali Slovenca ćemo trpiti. Dobar je Kek, ne želim ga diskreditirati… Njihov problem je akademija.”

Dinamo?

“Znamo s čime je opterećen, dok se situacija ne promijeni i ne raščisti, dok se ne vrate navijači čiji se uvjeti znaju… Međutim, nikad ne treba pristati na uvjete, dati im klub na upravljanje, to ne. Navijači su tu da vole klub, navijaju, da ga podržavaju, da ga prate, za upravljanje ne. Zakonodavac mora definirati to pitanje. Što znači neprofitna udruga građana koja ostvaruje prihode od 50 milijuna eura?”