‘U svlačionici sad ima puno više smijeha, bolja je atmosfera…’

Hajdukov sportski direktor Saša Bjelanović objasnio je aktualnu situaciju u klubu, dotaknuo se odlazaka nekih igrača i trenera Željka Kopića, imenovanja Zorana Vulića na to mjesto, ali i kandidata koji su medijski dobro kotirali za preuzimanje te funkcije.

Za početak je Bjelanović u razgovoru što ga objavljuje 24sata.hr odgovorio na pitanje je li Kopić pogriješio što je u svlačionici držao igrače koji žele otići iz kluba i je li time narušio atmosferu nakon čega su nastali i svi problemi.

Nastanak problema

“Nije to baš tako jednostavno. Trener se želio riješiti igrača koji bi mu ponašanjem mogli poremetiti svlačionicu, ali svi oni su imali ugovore koje nije lako raskinuti. Pokušao je naći kompromisno rješenje, no sve skupa se odužilo, oni nisu igrali, zbog toga nisu ni imali ponudu za otići, nisu željeli raskinuti ugovore….”

Potom je konkretno spomenut Marko Futacs.

“Futacsa smatram dobrim igračem koji je po drugi put imao ozbiljnu ozljedu, te igračem na kome je Hajduk morao zaraditi. Hajduk kao klub nikad ne smije doći u situaciju da raskida ugovore s igračima tek tako, bez odštete, jer tako stvaramo lošu sliku prema vani. Ideja je bila da se on priključi na početku priprema i da igra, a nakon toga i proda. No njegovo zdravstveno stanje nije bilo do kraja jasno, i tu se pojavio problem. Da je tada otišao, ne bi prošao na liječničkom pregledu, bio je rizik hoće li ga netko uzeti. Kasnije, kad se spremio, nije uspio uvjeriti trenera da mu da povjerenje, a njegov voljni moment nije bio na vrhuncu. Daljnje zadržavanje nije imalo smisla, jer bi narušilo situaciju u svlačionici, koja i onako nije bila bajna…”

Najveći problem

Dodao je Bjelanović i da je Futacs zbog svega novčano kažnjen, a potom se okrenuo i bivšem kapetanu Zoranu Nižiću.

“Izuzetno mi je žao što se dogodila takva situacija, da sam znao kakvu će reakciju kod njega izazvati odluka da ga ne pustimo, i konzekvence koje su uslijedile, možda bih rekao predsjedniku da ga ipak pusti. Na koncu je Nižić napravio sebi najveću grešku, da je bio malo racionalniji i trezveniji, otvorile bi mu se mogućnost transfera u bolje klubove. On je naše odbijanje shvatio kao da mu propada karijera. Situacija je bila nezgodna, no mi smo bili korektni, ali smo štitili svoje interese. On je štitio svoje, što je i logično, i nije bilo prostora za suradnju.”

“Najveći problem je bio taj što nismo kraja imali uvid u cjelokupan budžet, kolike su mogućnosti kluba za dovođenje igrača. Zbog toga smo kroz lipanj samo popunjavali momčad igračima, a u srpnju, kad se otvorio pravi prijelazni rok, trebali smo dovesti top igrače, pogotovo u napadu. Bio je veliki hendikep što smo u lipnju bili praktično bez predsjednika. Prezentirano nam je da će klub imati sredstava za dovođenje 4-5 top igrača, igrača koji će činiti razliku, a pokazalo se kasnije da to nije bilo financijski realno. Dolaskom novog predsjednika morali smo osigurati da klub nastavi poslovati bez financijskih rizika, i zbog toga više nismo dovodili igrače, osim Jradija, koga smo doveli nakon odlaska Tome Bašića“, pojasnio je Bjelanović i precizirao:

Vulić je i njegov izbor

“Predsjednik je bio na odlasku, on je samo potpisivao odluke, i zbog toga smo se konzultirali s Nadzornim odborom, oni su bili jedini s kim smo se mogli konzultirati. Oni su poznavali financije kluba. Oni su nam rekli da ćemo moći dovesti igrače, ali kad je predsjednik Huljaj došao na funkciju, ispalo je da situacija i nije baš tako dobra, i da moramo malo ‘stati na balun’?”

Za Zorana Vulića kaže da je bio i njegov izbor nakon odlaska Kopića i dodao da smatra ‘kako nitko bolje od njega ne može psihološki pokrenuti momčad’. Priznaje da je razgovarao sa Igorom Tudorom:

“On je bio opcija, pričao sam s njim, znam njegove igračke i trenerske kvalitete jer sam bio i sam u Italiji, i on je bio jako zanimljiva opcija. Ali kad je predsjednik odlučio da idemo dalje s trenerom Kopićem, ta je priča bila gotova. Nakon toga sam predložio Vulića.”

[PHOTOS] Two training sessions today: Morning training held at Poljud • https://t.co/lJCGZ59Ynf (text in English) #Hajduk pic.twitter.com/PsnOpT7Ixj — HNK Hajduk Split (@hajduk) September 11, 2018

Pozitivan šok

Spominjao se i Edoardo Reja, kao i Tudor nekadašnji trener Hajduka.

“I njega znam iz talijanskih dana, ne mogu biti licemjer i reći da nije ponuđen. Ali nama je ponuđeno 20-25 trenera, o svakom se raspituješ, ali na koncu imaš neke svoje favorite, a ostali ostanu na ponudi.”

“Situacija nije bajna, ali ni katastrofalna kavom se pokušava prikazati. Svaka promjena izaziva pozitivan šok, svjesni su i igrači da nisu ni oni bili na vrhuncu, da se i od njih očekivalo puno više… Eto, sad su dobili novog trenera, novu energiju, pa ćemo vidjeti. U svlačionici sad ima puno više smijeha, bolja je atmosfera…”, zaključio je Bjelanović.