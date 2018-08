SPORTSKA INSPEKCIJA UTVRDILA NEPRAVILNOSTI I POSTAVILA ULTIMATUM: Dinamo ima 60 dana da uredi popis članova

Inspekcija je utvrdila nepravilnosti u Dinamovom poslovanju i naredila da ih se ispravi u zadanom vremenskom roku

Kako javlja Udruga Dinamo to smo mi, na njihovu adresu stigao je zapisnik o provedenom inspekcijskom nadzoru nad GNK Dinamo. Inspektori su utvrdili da Dinamo ne posluje po zakonu, da krši vlastiti Statut te da nema ispravan popis članova.

Nedostaju podatci

Između ostalog, nemaju podatke o trenutku pristupanja Klubu članova skupštine, izvršnog i nadzornog odbora, kao ni OIB velikog dijela članova Kluba. Prvostupanjska sportska inspekcija naredila je Dinamu da u roku od 60 dana ispravi nedostatke i dostavi gradskom uredu dokaz te da dostavi podatke odgovorne osobe u Klubu koja je zadužena za vođenje članstva.

Priopćenje Udruge

“Potvrda je ovo svega što mi govorimo mjesecima i što su prije nas upozoravali ljudi iz inicijative ZZD, a to je da ova uprava i skupština Kluba ne radi po zakonu te da su sve odluke ovakve skupštine nelegalne. Na ovu odluku svakako ćemo se žaliti zato što je inspekcija utvrdila kako se skupština bira, ali nisu im naložili da taj postupak usklade sa zakonom i da se propišu transparentni izbori u Dinamu. Nadamo se da će to ispraviti drugostupanjska inspekcija u Središnjem državnom uredu za sport. Jedini izlaz iz ove situacije je da GNK Dinamo napravi novi statut usklađen sa zakonom o udrugama te da se provedu izbori za predsjedništvo i skupštinu Kluba na kojoj će rukovodstvo birati svi članovi.” rekao je predsjednik udruge “Dinamo to smo mi” Juraj Čošić te dodao:

“Iako čekamo službeni dopis o odgovornima za ovu situaciju, mi znamo tko je u Dinamu zadužen za popis članova pa nas ne čude ovakvi propusti. Ti ljudi, osim što su zaposlenici Dinama, su i njegovi skupštinari te članovi klupske uprave. Dakle, baš su oni među glavnim krivcima za to što Dinamom upravljaju ljudi koji za to nemaju nikakav legitimitet. Nadamo se da će im ovo otvoriti oči te da će priznati pogrešku i raspisati izbore”.