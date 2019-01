SLUŽBENO POTVRĐEN PRVI DINAMOV IZLAZNI TRANSFER: Udarna igla Modrih već potpisala predugovor s novim klubom

Otišao je zaraditi možda i zadnji veliki ugovor u karijeri

Iranski nogometni prvak Persepolis na službenoj je web stranici potvrdio dolazak 32-godišnjeg napadača Marija Budimira. Napadač Dinama za Dohu, gdje momčad Branka Ivankovića odrađuje pripreme, leti sutra te će nakon liječnikog pregleda potpisati ugovor s trenutno trećeplasiranom momčadi iranske prve lige.

Pojačat će Persepolis

Persepolis je objavio i to da je Budimir već potpisao predugovor sa svojim novim klubom, te da očekuju da će finalizacija posla biti čista formalnost. Iranski mediji navode da će Dinamo za ovaj prijelaz vjerojatno dobiti naknadu, s obzirom na to da je Budimir s prvakom Hrvatske ugovorno vezan do konca lipnja ove godine. Iznos eventualne naknade se ne spominje.

Stasiti napadač je ove sezone u 18 utakmica zabio osam golova te dvaput asistirao. U novom će ga klubu, osim trenera Ivankovića (na čiju je veliku želju i angažiran) dočekati i hrvatski vratar Božidar Radošević.