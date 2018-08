DUGO NEVIĐENA SINERGIJA NAVIJAČA I IGRAČA: Nogometaši Dinama donijeli rashlađenje za sve one koji čekaju karte

Danijel Zagorac i Amer Gojak odnijeli su vodu navijačima koji čekaju ulaznice za Dinamo – Young Boys i godišnje ulaznice na Ticket pointu 💙👏🏻🙌🏻🤗 LEGENDE ⚽️ Ovim putem molimo sve navijače za strpljenje prilikom kupovine te da zbog velike vrućine ponesu sa sobom tekućinu za osvježenje 🙏🏻 Podsjećamo, putem online prodaje na ulaznice.hr moguće je kupiti ulaznicu za istok ili zapad za Dinamo – Young Boys, a ulaznica se printa kod kuće (za navijače koji nisu u mogućnosti doći na Ticket point) ‼️// Water for fans who are waiting for tickets. Zagorac & Gojak 👌🏻👍🏻🤓 🎥 GNK Dinamo #dzg #dinamo #zagreb #hrvatska #croatia #football #ucl #adidas

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo) on Aug 24, 2018 at 3:08am PDT