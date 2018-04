ŠEF SUDACA RASPETLJAVA SUKOB HAJDUKA I TORCIDE: Optužbe pljušte, Kos se brani, a Kulušić o tome sve zna. Evo što kaže

Klub navijača Torcida prozvao je Kosa, one se javio, a šef hrvatskih sudaca sve analizira

Odjeknula je prije neki dan poslana poruka navijača Torcide predsjedniku Hajduka Ivanu Kosu. Optužuje se prvi čovjek splitskog kluba za ‘neprihvatljive metode kojima je odlučio ostvariti zacrtane rezultatske ciljeve’.

‘Znamo za vaš nalog nalog klupskim djelatnicima da se nogometne suce počne tretirati na ‘drugačiji način’… Navijači Hajduka trebaju znati da je za ovakvu promjenu raspoloženja kod hrvatskih nogometnih sudaca zaslužna činjenica da po vašem nalogu predsjedniče, postoje klupski djelatnici koji su zaduženi da se ‘brinu za suce”, navodilo se u priopćenju s detaljnim informacijama o tome gdje i kada su se nepoželjne stvari događale.

Torcida kaže ‘ne’

‘Mislite li vi stvarno da ćemo mi mirno gledati kako se prema ovom nogometnom smeću koje nas godinama šikanira i koje je simbol kriminala, korupcije i nepotizma u hrvatskom nogometu odnosite kao prema gospodi i častite ih klupskim novcem? Jedan od vaših prethodnika na mjestu predsjednika uprave Hajduka do kraja svog života će se okretati oko sebe u strahu za svoj i živote svoje obitelji jer se odlučio suprotstaviti nogometnoj mafiji koju između ostalog čine ti isti suci koji danas piju, jedu i izlaze na račun Hajduka po vašem nalogu.



Sjećate li se predsjedniče našeg pokojnog brata sa sjeverne tribine, koji je šest mjeseci proveo u zatvoru jer više nije mogao trpiti nepravdu koju nam hrvatski nogometni suci nanose godinama? Očekujete od nas da pljunemo na njegova djela i zaboravimo ih preko noći, zagrlimo te iste suce, nogometnu mafiju i zapjevamo neki hit od Saše Matića u zamjenu za jedan trofej?

Predsjedniče, mi nismo takav klub’, navelo se dalje o čemu više možete pročitati ovdje.

Kosova obrana

Oglasio se na jednak način, priopćenjem, potom i prozvani Kos čija je poruka bila drugačija.

‘Otkad sam u Klubu praksa je da na dan utakmice, prvenstvene ili međunarodne svim gostima pa tako i sucima osiguramo obrok. To je pozitivna praksa UEFE i primjenjuje se u svim klubovima i ligama koje poznajem i 22 mjeseca koliko sam u klubu se te prakse držimo. To pokrivamo iz za to ugovorenih sponzorstava tako da time ne stvaramo dodatni trošak klubu. Radimo sve potpuno transparentno, u skladu sa zakonima i pravilima te se od prvog dana do danas naš pristup nije promijenio. Nikad niti jednog suca nismo privilegirali niti stimulirali da sudi u našu korist, a jednako tako tretman kojeg imamo ovih 22 mjeseca otkad sam u Klubu nedvosmisleno pokazuje da smo sve samo ne privilegirani’, naveo je šef Hajduka demantirajući nečasne radnje poentirajući:

‘Uvjeravam vas da nismo i nećemo ulaziti u trgovinu sa sucima, pod cijenu da nas to košta uspjeha’

Kompletno njegovo priopćenje pročitajte ovdje.

Kulušić objašnjava

Upoznat sa svime je i prvi čovjek sudaca u hrvatskom nogometu Ante Kulušić. U razgovoru za Dalmatinski portal naveo je da je upoznat sa slučajem i dodao:

“Ne postoji nikakva izričita zabrana prema kojoj suci ne mogu otići na ručak ili večeru u organizaciji kluba domaćina. Do prije nekoliko godina su klubovi organizirali sucima smještaj, ali ta je praksa ukinuta, te hotele sada sucima organizira i plaća HNS. Ne vidim ništa sporno u tome što su suci bili na ručku ili večeri s predstavnikom kluba i ne smatram da će se zbog tog obroka suci drugačije ponašati na utakmici jer to jednostavno nije normalno.”