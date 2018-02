ŠEF SUDACA PRESUDIO PEJINU: Kulušić pokazao palac dolje sucu derbija, a onda najavio veliku novost u HNL-u

Pet spornih detalja i dvije kardinalne pogreške

Puno se toga već napisalo o lošem suđenju Tihomira Pejina za vrijeme derbi-utakmice hrvatskog nogometnog prvenstva koju su u nedjelju na stadionu Maksimir odigrale momčadi Dinama i Hajduka. Vjerojatno nema toga tko je u osvrtu na rad Pejina dao pozitivnu ocjenu, a takvima se priključio i prvi čovjek sudačke organizacije Ante Kulušić.

“Sveukupno gledano, suđenje nije bilo na zadovoljavajućoj razini. Bilo je nekoliko spornih detalja, konkretno pet, a u dva slučaja napravljene su kardinalne pogreške”, njegove je mišljenje što ga prenosi 24sata.hr.

Pejinove pogreške

Jedan od važnijih detalja s ogleda koji je završio Hajdukovom 1-0 pobjedom je duel Soudanija i Karla Letice u kojem je Hajdukov vratar rukome izvan svog kaznenog prostora očistio priliku Dinamovog napadača (pogledajte ovdje), u akciji iza koje je uslijedio i jedini gol na utakmici. Valja naglasiti da je i Soudanijevoj šansi prethodila sporna situacija…

“Nesporno je da je Letica rukom dirao loptu izvan svoga šesnaesterca, što je sudac morao sankcionirati izravnim crvenim kartonom. Ovdje treba napomenuti da je Pejinu morao asistirati prvi pomoćni sudac Tomislav Petrović koji je bio u boljoj poziciji da procijeni je li Letica dirao loptu izvan ili unutar kaznenog prostora.”

Kulušić smatra da je Pejin pogriješio i kad je svirao jedanaesterac za Dinamovu momčad (pogledajte ovdje).

“To što je Soudani nadskočio Lópeza nije samo po sebi važno, važno je da ga je on laktom onemogućio u skoku, što je za posljedicu imalo nekontrolirano igranje rukom igrača Hajduka. Ispravna odluka bila bi faul u napadu Soudanija i slobodan udarac za Hajduk. Dakle, niti je bio penal, a slijedom toga ni žuti karton za Lópeza. I u ovom slučaju Pejin je morao imati pomoć, dojam je da je dodatni sudac pored gola Mario Zebec bio u boljoj poziciji od Pejina da procijeni što se dogodilo.”

Pogodio s odlukom

Nadalje, to što u Hajduku smatraju da su zakinuti kad im je zbog zaleđa poništen drugi gol koji je, na dodavanje Juranovića, zabio Said (pogledajte ovdje) te kad je Doumbia srušio Ohandzu s leđa Kulušić (pogledajte ovdje) smatra ispravnim sudačkim odlukama.

“U duelu Doumbije i Saida nije u pitanju bio teži start, a radilo se o obećavajućoj, a ne o izglednoj situaciji za gol, te je po meni opomena bila primjerena i ispravna sankcija. A što se tiče zaleđa Saida kod gola, povlačenjem linije nesporno je da je Said bio za pola tijela ispred igrane lopte, i to je za mene također bila ispravna odluka. Dakle, zaleđa je bilo, a to što je drugi pomoćni sudac Miro Grgić kasnio je također vidljivo. Ali na njegovu sreću, donio je ispravnu odluku, očito je digao zastavicu po osjećaju, i pogodio.”

Igranje rukom Fomitschowa u šesnaestercu svoje momčadi (pogledajte ovdje) Kulušić odbacuje kao namjereno, ali napominje:

“Dva igrača Hajduka i jedan igrač Dinama skakali su na loptu, koja ih je preletjela i pala Fomitschowu u krilo. Lopta ga je iznenadila, što ga naravno ne opravdava jer je letjela 30 metara. Treba reći i da je igrač imao ruke uz tijelo, tako da ovo nije pogreška sudačke šestorke, ali ne bi pogriješili ni da su svirali penal.”

Prilagođeni VAR

Izvor za kraj prenosi i ove riječi Kulušića:

“Već ovoga proljeća uvest ćemo prilagođeni VAR na terene u HNL-u. Izabrat ćemo nekoliko utakmica i vidjeti što će nam to donijeti. Sve utakmice Prve HNL ionako imaju izravni TV prijenos, odnosno reportažna kola odmah uz teren. U njih ćemo smjestiti jednog suca koji će biti u vezi sa sucima na terenu i reagirati što je brže moguće u spornim situacijama koje će jasno vidjeti putem TV snimke. Dakle, tu pričamo isključivo o trošku jednog dodatnog suca, što je doista zanemariv iznos. Naravno, za to trebamo blagoslov TV-kuće koja radi prijenos, ali to će i njoj biti u interesu.”