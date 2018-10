Igor Bišćan je sjeo na klupu Rijeke, pred njim je veliki posao

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Igor Bišćan, potvrđeno je u utorak, preuzeo je nogometnu momčad Rijeke s kojom će u ulozi trener pokušati pomrsiti račune trenutačno vodećim klubovima ljestvice.

Armada nije zadovoljna

‘Cipele’ u koje Bišćan uskače pet i pol godina nosio je Matjaž Kek ostvarivši pritom i velike uspjehe, poput onog u sezoni 2016/17 kada je Rijeka bila osvajača hrvatskog prvenstva i pobjednik Kupa. Nekadašnji stoper Dinama, Liverpoola i Panathinaikosa pred sobom ima veliki izazov, a otegnuta okolnost je i činjenica da navijačka skupina Armada ne pozdravlja njegov dolazak.

Na Bišćanu je da ih rezultatima razuvjeri, a njegova trenerska karijera zasad uspjehe i bilježi. Rudeš je uveo u prvoligaško društvo, preuzeo Olimpiju i s njom u sloveniji uzeo dvostruku krunu što su uspjesi i koji su ga stavili na trenersku kartu. Njegovi bivši suigrači Dario Šimić, Tomo Šokota i Silvio Marić uvjereni je da i s Rijekom može napraviti mnogo.

Igor Bišćan novi je trener Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka 👐🔵⚪ 📰👉https://t.co/a3PqjiaFxD#ZajednosmoRijeka pic.twitter.com/8CpsoJowjO — NK Rijeka (@NKRijeka) October 9, 2018

Bivši suigrači mu daju podršku

“I za njega i za klub to je pravi potez. Čitam da su se navijači pobunili, nisam ja njegov odvjetnik, ali Igor ima visoke moralne vrijednosti, poštuje sve i dat će maksimalan doprinos da Rijeka opet napravi dobar rezultat”, kaže Šimić za 24sata.hr, a slažu se s njim i ostali.

“Rijeka možda nema momčad kakvu je imala u posljednjih nekoliko godina, ali nije on došao tamo da bude šest mjeseci, vjerujem da će tamo prepoznati njegov rad. Čovjek se cijeli život borio za prvaka i siguran sam da je zato tamo. To je novi izazov za njega, organiziran klub, normalan predsjednik gdje će moći raditi. On je savršen trener za Rijeku”, mišljenje je Šokote, dok Marić najavljuje velike stvari.

“Jako sam sretan zbog njega. Svi smo znatiželjni da vidimo kako će to izgledati. Gdje god je bio, napravio je vrhunski rezultat. Malo mu fali kvalitetnih igrača jer nije Rijeka ona momčad od prošle godine, ali on će napraviti čudo.”