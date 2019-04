PROCJENA ČOVJEKA ‘IZNUTRA’: ‘Olmo vrijedi više od 40 milijuna eura, Dinamo to može lako dobiti za njega’

‘Olmo je osuđen na uspjeh, on je klasa i mora dosegnuti astronomsku cijenu’

Scenarij prema kojem Dani Olmo u ljetnim mjesecima prijelaznog roka napušta zagrebački Dinamo i prelazi u redove nekog europskog velikana čini se vrlo izglednim. Teško da će ga čelnici hrvatskog prvaka moći zadržati, a činjenica da bi u smjeru klupske blagajne za prodaju njegovih usluga moglo ‘kapnuti’ 40-ak milijuna eura – a ta se brojka sve češće navodi – zaliječit će rane nastale njegovim odlaskom.

Olmov nekadašnji suigrač i bivši napadač zagrebačkog Dinama Soudani tvrdi u razgovoru za Sportske novosti da je ta svota lako dohvatljiva.

Vrijedi i više od 40

“Olmo vrijedi više od 40 milijuna eura! Zato mislim da će Dinamo lako za njega dobiti tu cifru. Sve sam pozorno pratio, Olmo je ove sezone odigrao čudesno, iz utakmice u utakmicu bivao je sve bolji. Dani je jedan od najboljih mladih igrača Europe”, uvjerava napadač Nottingham Foresta i dodaje:

“Pa vidite da se mnogi mladi momci koji nisu tako dobri kao Olmo prodaju za 60 ili 70 milijuna eura. Kako se onda Olmo ne bi prodao za 40? Kažem vam, to je lagani transfer, takva cifra za takvog igrača zapravo nije dovoljna. Pa on je mladi reprezentativac Španjolske, a to je postao igrajući u HNL-u. To sve govori o kakvom se igraču radi. Naravno, sjajno je igrao u Europi, ali ipak kad postaneš španjolski reprezentativac igrajući u HNL-u koja je dobra liga, ali daleko od onih najboljih Liga Petice moraš biti klasa.”

On to zaslužuje

“Ovo vam govorim najiskrenije, bio sam s njim u momčadi, dijelili smo svlačionicu. Dani je mladić koji je potpuno usredotočen na nogomet, radi i trenira predano, jako je mlad, ali već sad je vrhunski profesionalac. Isto tako, a to je jako bitno, on – sluša! Sve što mu se kaže, on napravi. Sluša trenera, iskusnije igrače koju mu daju savjete. Dosta sam razgovarao s njim, a kad sam mu dao neku preporuku za igru, odmah sam vidio da je to napravio na treningu. Dobro ga znam, ne samo što je iznimno kvalitetan, već je i jak u glavi. Psihološki neviđeno stabilan”, kazao je Soudani zaključivši:

“Da se pogrešno ne shvati, ne govorim ovo zato što se radi o mom bivšem suigraču ili zato što ga volim kao igrača, sve što sam rekao gole su činjenice. Olmo je osuđen na uspjeh, on je klasa i mora dosegnuti astronomsku cijenu, ponavljam, i veću od 40 milijuna eura. On i Dinamo to zaslužuju!”