POVRATNIK U HAJDUK: ‘Neću ništa obećavati, ali moramo ići sto posto i mislim da onda možemo napraviti nešto veliko’

‘Mogu igrati četiri pozicije podjednako kvalitetno – oba krila i oba beka’

Nakon šest godina izbivanja na Poljud se nedavno vratio Mario Tičinović, nogometaš kojeg je Hajduk igrački odgojio i potom za (pre)male novce 2012. godine preselio u Nordsjælland. Po povratku u Split, njegov je novi/stari klub napisao da će vjerojatno pravo nastupa imati već nadolazeće subote kada Hajduk dočekuje momčad Slaven Belupa.

To znači da je Tičinović propustio derbi protiv Dinama, ne i uživanje u trijumfu novih suigrača.

Zadovoljan onime kako Hajduk izgleda

“Bilo je odlično, gledao sam utakmicu doma s prijateljima. Utakmica je bila dobra, pobijedili smo i to je najvažnije. Mlada smo ekipa, borimo se, igramo dosta ofenzivno, radimo visok pritisak”, kazao je za Sportske novosti otkrivši i kako je do povratka došlo:



“Hajduk je sada puno organiziraniji klub u odnosu na ranije, ima dosta mlađih igrača, to je ono što me privuklo da dođem. Bio sam uzbuđen zbog povratka, mogu reći sve pozitivno. Prvi kontakt s Hajdukom bio je prije nekih dva mjeseca, ali to je samo bio kontakt da bi se sve riješilo zadnjega dana prijelaznoga roka. Moram priznati da samo imao želju vratiti se doma, oženjen sam, supruga Edita i ja imamo sina Rafaela.”

Danas o sebi ovaj bivši igrač Nordsjællanda i Lokerena, čiji je dres nosio od 2015. godine do ovog dolaska na posudbu u Hajduk, kaže:

Stekao iskustvo

“Iskusniji sam, to je činjenica u svakom slučaju. Mogu igrati četiri pozicije podjednako kvalitetno – oba krila i oba beka. To sam naučio od trenera u Nordsjaellandu koji je znao dosta o taktici. Dosta se radilo prema pozicijama, podijeljeno u grupe – obrana, veza i napad, i svatko je imao svoju zadaću. Zato sada znam igrati i beka, postaviti se. Dogodi mi se čak da kada gledam i finale Lige prvaka i vidim igrače koji vrijede milijune kako se krivo otvaraju.”

Rado se sjeća Lige prvaka iz vremena provedenog u Danskoj.

“Sjećam se da bismo poslije utakmica pričali s Davidom Luizom iz Chelseaja koji bi nas pohvalio bez obzira što smo izgubili 0-4, ali smo igrali, nikada nismo nabijali. Zato smo u Danskoj dominirali, imali po 700 dodavanja po utakmici u odnosu na drugu ekipu koja bi imala 200. Protiv Chelseaja, Juventusa i Šahtara isto smo dominirali, ali nismo imali iskustva. Protiv Zenita smo, recimo, imali više prilika, ali ti dođe Hulk i zabije s 30 metara.”

Borba za mjesto

Liga prvaka Hajduku je miljama daleko, no planova klub s Poljuda ima. Tičinović u zaključku priznaje:

“Mislim da možemo napraviti nešto veliko. Neću ništa obećavati, ali moramo ići sto posto. Uzbuđen sam zbog povratka, ali ne znam još hoću li igrati u subotu. Ova jedanaestorica koja igraju, ide im odlično, a ja tek moramo zaslužiti mjesto. Ne želim se ubacivati, svi smo jednaki, a ja sam došao da se borim.”