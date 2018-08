POTRES U HAJDUKU UZET ĆE I PRVE ŽRTVE: Član nadzornog odbora najavio mogući odlazak cijele uprave

Hajduk bi se mogao naći na prekretnici nakon ispadanja iz Europe i poraza od Gorice

Trener Željko Kopić i sportski direktor Saša Bjelanović sinoć su ponudili ostavke, a pred odlaskom je i cijela uprava nakon mučnih scena na Poljudu gdje su navijači bakljama gađali igrače nakon poraza i prijetili im batinama.

“Dilemu oko odgovornosti nemam, svi u NO trebamo preuzeti odgovornost i svoja mjesta prepustiti novim ljudima”, rekao je za Dalmatinski portal Denis Kosor, član Nadzornog odbora Hajduka pa dodao kako u NO fali samokritike.

Sportski direktor i trener stavili svoje mandate na raspolaganje • https://t.co/in6TvsG5kq #Hajduk pic.twitter.com/St1BZOQVFE — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 19, 2018

Vrijeme za nove ljude

“Već dugo vremena NO ne djeluje kao tim, nemamo zajednička stajališta, a kao tijelo izbjegavamo preispitati pogreške i evidentan je izostanak samokritike. Vrijeme je za nove ljude u NO, a uvjeren sam da će kvalitetnih kandidata biti, a postojeći NO može tehnički odraditi kratko prijelazno razdoblje.”

Sinoć se se nakon utakmice s istočne tribine Poljuda mogli čuti povici koji zazivaju odlazak uprave, a sa zapadne tribine stigle su poruke za čelnike kluba kojima su navijači poručili da bi oni trebali biti ti koji bježe od baklji, a ne igrači.