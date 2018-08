POTRES NA RUJEVICI: Rijeka suspendirala braniča koji se sukobio sa trenerom Matjažom Kekom!

Kek je nakon utakmice sa Istrom govorio o sankcijama, ovo je rezultat

Zbog verbalnog sukoba u koji se upustio sa trenerom Matjažom Kekom nakon remija Rijeke i Istre 1961 klub s Rujevice suspendirao je braniča momčadi Roberta Punčeca, navodi Novi list uz dodatak da je nepoznato što to znači u praksi, odnosno hoće li doći do raskida ugovora ili kompromisnog rješenja.

Također, isti izvor javlja da je stoper Dario Župarić na pragu realizacije transfera u Anderlecht pa pred skorašnji derbi protiv Dinama Rijeka ostaje bez dva važna stopera.

Bio je jasan nakon utakmice

“Ovako nonšalantno ući u neke situacije i reagirati u duelima, odbijenim loptama si ne smiješ dopustiti ni u nižim uzrasnim kategorijama ako želiš izgledati kao ozbiljna ekipa. Odigrali smo s puno nervoze, stizali i anulirali nevjerojatne individualne pogreške. Kada smo se vratili dopustili smo na nevjerojatnan način izjednačenje. Predstoji nam buran tjedan do utakmice s Dinamom. Da nešto ne štima to je sigurno. Nešto nije dobro u komunikaciji, govor tijela i ponašanje pojedinaca na terenu to pokazuje”, dio je onog što je nakon utakmice protiv sastava iz Pule kazao Kek, uz ovaj dodatak:

“Porazgovarat ćemo, neke stvari mi apsolutno nisu u redu. Prvi sam taj koji odgovara za ekipu i probat ću sve riješiti kroz jednu komunikaciju. Porazgovarat ćemo i donijeti odluke za dobrobit kluba. Klub je najvažniji.”