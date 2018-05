POPUNA PRVE HNL: Ovo nije utakmica od 200 milijuna eura kao ona u Championshipu, ali Istri i Varaždinu slijede sudbonosni susreti

Kompletirano je 32. kolo Druge HNL te je Varaždin jučerašnjom pobjedom od 6-0 protiv Solina osigurao dodatne kvalifikacije u kojima će tražiti svoj plasman u Prvu HNL! #nkvarazdin #ovojenasgrad

