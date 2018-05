POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA POTPUNA OBNOVA GRADSKOG VRTA: Vatrene će dočekati pravi ljepotan, a onda će tamo uživati Osječani

Radovi u Gradskom vrtu koštat će oko 500,000 eura

Onog trenutka kad je završila utakmica između Osijeka i Cibalije ‘iseljeni’ su Osječani sa svog Gradskog vrta na koji je stigla tehška mehanizacija koja će ondje i ostati još nekih petnaest do dvadesetak dana. Jer – u Gradskom vrtu u tijeku je potpuna obnova travnjaka.

Domaćin sa stadiona objasnio je što je potrebno za idealan travnjak na kojem će igrači NK Osijek ubuduće igrati. Nakon skidanja travnate površine na scenu stupaju bageri koji otkopavaju 30-ak centimetara zemlje, slijedi drenaža i postavljanje moderniziranog sustava navodnjavanja prije no što sve prekrije vrhunska priordna trava.

Nužne i neodgodive radove na stadionu objasnio je direktor kluba Igor Galić:

“Znamo da ćemo ugostiti hrvatsku reprezentaciju u prijateljskom susretu sa Senegalom, 8. lipnja. No, nije samo to bio povod ovako cjelovitim i opsežnim zahvatima. Naime, da bismo mogli normalno odigravati europske utakmice i dobiti UEFA licencu, morali smo poraditi na kvaliteti terena, a također i na sigurnosnom sustavu kontrole ulaza na cijelom stadionu. Dakle, to sada paralelno rješavamo.”

Obje investicije NK Osijek stajat će oko pola milijuna eura.