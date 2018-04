PLETIKOSA ANALIZIRAO IGRU HAJDUKA: ‘Nema međulinijskog igrača, brine forma nekolicine, a Said me iritira svojim padanjem’

Pletikosa je analizu odradio gostujući na HRT-u

Bivši golman splitskog Hajduka i hrvatske nogometne reprezentacije Stipe Pletikosa osvrnuo se gostujući u HRT-ovoj emisiji Stadion na Jadranski derbi u kojem su Hajduk i Rijeka podijelili bodove odigravši 1-1.

“Hajduk nema međulinijskog igrača, zbog toga Kopić pokušava igru premjestiti bliže suparničkom golu presingom. Brine me forma Radoševića i Caktaša, posebno Caktaša, koji bi trebao suigrače činiti boljima. On bi trebao biti Hajdukov Bradarić, ali trenutačno to nije. Hajduk onda igra na duge lopte na Saida, koji me iritira svojim padanjem i traženjem prekršaja. Od 17 duela dobio je samo četiri, to je problem”, prenosi HRT Pletikosine riječi.

Nižić impresionira

Proslavljeni golman imao je i riječi hvale za pojedince te utakmice.

“Impresionirao me Nižić. Nevjerojatno je kako je odradio ovu utakmicu ako znamo da je još u srijedu ujutro igrao u Americi. Zatvarao je odlično napade Rijeke i otvarao igru svoje momčadi. On je lider i daje sigurnost svojoj ekipi. Nastup u reprezentaciji je san svakog igrača, a Nižić iz utakmice u utakmicu igra sve bolje. Oduševljen sam”, priznao je Pletikosa i dodao:

“Pohvale zaslužuje i Rijekin vratar Simon Sluga, fascinirao me sigurnošću i svojom pojavom. Sluga je obranio nekoliko jako teških lopti, impresionirao je pojavom i sigurnošću. Imao je i nekoliko jako dobrih istrčavanja, jako dobro je čitao igru izvan svog kaznenog prostora. Ono što je jako bitno su bile dvije ključne obrane, u 75. i 92. minuti.”

Istu utakmicu analizirao je i sudački ekspert Mateo Beusan i pritom podvukao jednu sudačku pogrešku naglasivši da je Rijeka u tom derbiju bila oštećena.

