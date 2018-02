PEJINOVI GRIJESI NISU RIJETKI, A HAJDUKOVCI IH POSEBNO PAMTE: Mr. Respect ima dulju povijest krivih odluka, ovo su neke od njih

Dva dana nakon derbija sudac Tihomir Pejin i dalje je tema mnogih razgovora

Način na koji je Tihomir Pejin dijelio (ne)pravdu tijekom nedjeljnog derbija na stadionu Maksimir osudili su i struka i javnost. Nema u tome ničega čudnog, njegove su odluke direktno utjecale na tijek događaja utakmice u kojoj je na stadionu Maksimir Hajduk s minimalnih 1-0 nadvisio Dinamo.

Kritikama je obasut Pejin zbog svog načina rada i mnogih situacija koje su bile sporne, a ispale krivo presuđene među kojima se svakako ističu igranje Hajdukova vratara Letice rukom izvan svog kaznenog prostora, potom i kompenzacija Dinamu u smislu dosuđivanja jedanaesterca kojeg je vjerojatno samo on vidio.

Svi ga osudili

Šef sudaca Ante Kulušić, Mateo Beusan, Goran Vlaović, Igor Štimac, Ćiro Blažević… samo su neki od istaknutih nogometnih djelatnika koji su Pejinovo suđenje opisali lošim, a među njima i onih koji sve nazivaju ‘lakrdijom’. Valja znati da nedjeljna utakmica nikako nije prva nakon koje se nižu kritike na rad ovog suca kojem se izrugivala i kompletna momčad splitskog Hajduka, čiji navijači Pejina posebno pamte.

Iz niza nekih situacija koje su medijski, ali i od struke apostrofirane kao krive, a dogodile su se prije no što mu je ukazano povjerenje vođenja nedjeljnog derbija, podsjetit ćemo na neke od njih.

Kako je Pejin postao Mr. Respect

U sjećanje odmah ulazi razlog zbog kojeg je Pejin dobio nadimak Mr. Respect. Riječ je o susretu prošlosezonske borbe za naslov u kojem su igrali Lokomotiva i Dinamo u kojem je, pak, Soudani s travnjaka kopačkom naciljao (više od jednom) nogu Capana zbog čega je trebao biti sankcioniran minimalno žutim kartonom zbog čega bi primoran bio i propustiti nadolazeću utakmicu protiv Hajduka. Da ga je, a mogao je, kaznio crvenim kartonom, Dinamo bi utakmicu u kojoj je pobijedio 2-1 odigrao više od 70 minuta bez svojeg igrača. Pejin nije posegnuo za kartonom nakon što mu je nogometaš Lokomotive pokazao tragove čepova na svojoj nozi već je Soudaniju, vrlo ozbiljnog izraza lica, pokazao znak ‘respect’ na rukavu svoje majice.

Hajdukovi navijači ljutili su se na njega i ranije, primjerice u sezoni 2013/14 kada je na utakmici protiv Lokomotive napravio, tvrdili su, čitav niz propusta, a na utakmici istih suparnika u sezoni 2015/16 i propustio vidjeti jedanaesterac za splitski klub u 90. minuti.

Torcida zbog njega pati

Zamjeralo se Pejinu i sviranje u prošlom derbiju koji je na Poljudu završio rezultatom 2-2. Nedozvoljena pozicija Dinamovih nogometaša kod izjednačujućeg gola za 1-1, ali i nedostatak hrabrosti da sudi drugi jedanaesterac za Hajduk u produžetku utakmice dugom sedam minuta, no tu mu je za pravo dao sudački ekspert Mateo Beusan ustvrdivši da je do kontakta nogom došlo dok je Erceg već padao i da se to u Europi ne sudi…