OVAKO JE POSLOVAO HAJDUK: Blagajna se popunila, no pitanje je što o svemu tome misle trener Kopić i navijači

Hajduk je u ovom prijelaznom roku bitno izmijenio lice momčadi

Petorica igrača napustila su redove splitskog Hajduka u zimskom prijelaznom roku, dvojica pritom lijepo popunila blagajnu kluba, a petorica su stigla u poljudsku svlačionicu. Kad se podvuče crta postavlja se pitanje je li Hajduk profitirao u sportskom smislu.

Zarada 2,8 milijuna eura

Navodno 2,8 milijuna eura zaradio je Hajduk prodajom dvojice istaknutih prvotimaca. Ante Erceg otišao je prije i potpisao ugovor s Al Shababom gdje će primati 1,2 milijuna dolara, Hajduku je pripalo 300,000 eura više od spomenute Ercegove plaće.

ANTE ERCEG OSIGURAO EGZISTENCIJU U DUBAIJU: ‘Kad sam rekao da želim plaću milijun dolara, oni su mi rekli ne može, evo milijun i dvjesto’



“Morao sam misliti na sebe i na svoju obitelj. Novci su bili preveliki i morao sam to učiniti, tražiti da odem. Svi su me jako dobro prihvatili. Kad se razgovaralo o ugovoru i kad sam rekao da želim milijun, oni su mi rekli ne može. Nego milijun i dvjesto! Baš su me ugodno iznenadili”, izjavio je Erceg iz Dubaija pohvalivši se da mu je klub priuštio i Lamborghinija.

NAJBOLJI STRIJELAC I SLUŽBENO NAPUSTIO SPLIT: Hajduk potvrdio odlazak Ohandze, Bijelima duplo više od prve ponude

Drugi bitan odlazak Hajduku se dogodio nedavno. Nakon licitacije s kineskim klubom Shenzenom otišao je Franck Ohandza a u konačnici će Hajduku pripasti 1,2 milijuna eura od transfera vrijednog 1,8 milijuna. Klub su, podsjećaju Sportske novosti, napustili još Ivan Pešić (Dinamo Bukurešt) od čijeg kasnijeg transfera Hajduk može profitiratim odnosno na posudbe su proslijeđeni Edin Šehić (Rudar iz Velenja) te Robert Jandrek (Dugopolje).

Uložili 300,000 eura

Po pitanju pojačanja momčadi nije se puno potrošilo. Adam Gyurcso (Pogon – posudba), Mario Tičinović (Lokeren – posudba), Stanko Jurić (Dugopolje – bez odštete) i Mijo Caktaš (Rubin – slobodan igrač) stigli su besplatno a Steliano Filip (Dinamo Bukurešt) košta splitski klub 300,000 eura.

Na treneru Željku Kopiću je da sve promjene klub preboli na najmanje moguće osjetljiv način, a na navijačima da ga nastave bodriti i pružati mu podršku nadajući se da je zimski prijelazni rok po pitanju mogućnosti momčadi napravljen s idejom da se u rezultatskom smislu postigne korak više.