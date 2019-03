SADA SE ZABIO U BENZINSKU, A OVAKO JE PERO BOMBARDERO GOVORIO PROŠLE SEZONE: ‘Ja sam igrač za seoske zabave’

Igrač Osijeka skupo je platio to što je na neobičan način htio kupiti čokoladicu

Petar Bočkaj izbačen je iz Nogometnog Kluba Osijek, nakon telefonske sjednice Uprave Kluba, a razlog je uzastopno kršenje profesionalnog ugovora, objavljeno je u subotu na službenim stranicama kluba.

“Sinoćnjim incidentom u kojem je u sitnim noćnim satima pod utjecajem alkohola nanio veliku materijalnu štetu te životno ugrozio osobe, a nekima i nanio tjelesne ozljede, pobjegavši pri tome s mjesta nesreće zaključio je svoju karijeru kao prvotimac našeg Kluba”, stoji u priopćenju objavljenom na službenim stranicama NK Osijeka.

ZVIJEZDA OSIJEKA IZBAČENA IZ KLUBA: Pijan se autom zabio u benzinsku, pobjegao i doveo ljude u opasnost

Kasnije su se saznali ostali bizarni detalji nesreće u kojoj je sudjelovao. Prema riječima svjedoka koji su se tamo zatekli, a koje citira SiB.hr “Bočkaj se u vidnom alkoholiziranom stanju namjerno zabio u trgovinu u sklopu benzinske stanice, a razlog je navodno taj da nije mogao dočekati smjenu djelatnika da mu prodaju čokoladicu.”.

Sjajne je ovo prilika da se prisjetimo jednog starog intervjua koji je Bočkaj dao za 24 sata, a u kojem je nesvjesno najavio kako bi mogao biti problematičan za klub. Doduše, nitko nije očekivao da će napraviti ništa ovakvo.

Živopisan lik

Kad je došao u Lokomotivu rekao je: “Dajte mi dres s brojem 40! Zašto 40? Zato što ću se prodati za 40 milijuna eura!”. Jednom je Tokić dao dva slobodna dana, a nesretni Pero vratio se s nekoliko kilograma viška. Tokić tu podigne glas i svog igrača izravno upita:

“Pero, pa što si ti to jeo?!”, a ovaj vraća i u smijeh baca sve pristune: “Šefe, nije problem što sam jeo, već što sam pio!”.

Prozvali su ga španerom u plejadi industrijskih igrača, a Pero Bombardero imao je odgovor i na to.

“Veseli me to, uvijek sam bio drugačiji. Znate, ja sam pravi seoski igrač, nogometaš, kako bi rekli, za seoske zabave. Volim gurnuti kroz noge, volim odigrati neki neočekivani potez. Cijeli život igram mali nogomet, to je moja velika ljubav.”, poručio je Bočkaj tada pa za kraj prokomentirao i svoj odnos prema društvu i izlascima:

“Možda sam u nekim situacijama trebao biti pametniji. Ali, to je sve sada iza mene. Ja volim društvo. Ako moja ekipa ide van, ja ne mogu ostati doma. Jednostavno, nisam takav tip. Volim ekipu, volim se zabavljati. Znam da to možda i nije najpametnije za sportaša, ali takav sam…”, zaključio je tada Osijekov igrač.