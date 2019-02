OREŠČANIN NAJAVIO DERBI S OSIJEKOM, A SPOMENUO JE I PALAVERSU: Evo što misli o njegovom transferu u City

Dosad je upisao tri poraza, ali danas planira popraviti učinak

Hajduk je izgubio sve tri utakmice s Osijekom ove sezone koje je vodio Siniša Oreščanin, uključujući Kup-dvoboj, no sadašnji strateg Bijelih to namjerava već promijeniti u nedjelju. Otkrio je i kako točno to misli postići.

“U dobrom smo stanju, u ovom smo se periodu još malo bolje upoznali. To je proces, a uvijek se stvara tabu oko prvih kola. Ako krene dobro, kaže se, pripreme su bile odlične, a ako ne, onda se kaže da se ništa nije radilo. Prošla su četiri tjedna i momčad se upoznala s našim zahtjevima. Sve skupa ide u dobrom smjeru.”, rekao je Oreščanin.

Dotaknuo se Oreščanin i transfera Ante Palaverse u City, nakon kojega se vratio u Split, no nema pravo nastupa u Osijeku.

“Na taj transfer prvenstveno gledam kao priznanje klubu i Akademiji na tome što rade. Anti čestitam jer smatram da je to zaslužio, a mi smo to i očekivali, isto tako očekujemo još sličnih stvari u budućnosti.”, priznao je strateg Hajduka.

Spremni su na sve

Otkrio je i da zna što mora očekivati od Osijeka.

“Osijek je Osijek. Imamo poštovanje prema Osijeku. Dosta su dobro odradili ovaj dio, imali su dva izlazna transfera, a nešto su se i pojačali nakon toga. Očekujem Osijek sličan kao što je bio jesenas. Oni pogotovo doma znaju biti goropadni, žele se nametnuti kroz agresiju, individualnu kvalitetu i snagu. Znamo što nas otprilike očekuje.”, uvjeren je trener Hajduka.

“Svaka utakmica nosi svoje i počinje rezultatom 0:0. A mi u svaku ulazimo da probamo pobijediti. Mi smo odmah kad smo došli rekli da ćemo se pokušati ušuljati u Europu. Gledao sam statistiku prošle polusezone, a ona govori da Hajduk nije dobio nijednu utakmicu s prvih pet ekipa. S obzirom na to da prve četiri utakmice igramo s tim klubovima, jedan od naših kratkoročnih ciljeva jest da to pokušamo promijeniti i mislim da ćemo u tome uspjeti. Nadam se da će to biti već u Osijeku, ali idemo utakmicu po utakmicu.”, pojasnio je ciljeve kluba Oreščanin pa dodao i komentar na pripreme:

“Utakmice su bile jako dobre po kvaliteti, iako smo se mi prilagodili planu koji je bio prije napravljen. Bile su onakve kakve bih sam želio. Sa svakom smo utakmicom dobili neke odgovore. Nismo potencirali euforiju nakon pobjede nad Šahtarom ni tragediju nakon poraza od Grasshoppera. Zadnja utakmica, protiv Soligorska, nam je najbolje došla, igrala se u trenutku kada je već kod igrača prisutan umor. Možda je bila najlošija, ali nam je dala odgovore.”