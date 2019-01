OGLASIO SE AGENT NAJTRAŽENIJE DINAMOVE ZVIJEZDE: Javio se iz Barcelone, potvrdio interes Reala i otkrio vrlo zanimljivu stvar

‘Nije tajna da Olma želi Barcelona, da je Real jako zainteresiran, ali ima upita i mnogih drugih velikih europskih klubova’

I svjetski mediji već su pisali da je Dani Olmo, 20-godišnji nogometaš Dinama, igrač koji je višestruko podcrtan u bilježnicama skauta i čelnika Barcelone i Real Madrida. Budući da je mladi španjolski reprezentativac s priprema klub u Turskoj otputovao u Barcelonu bilo je sasvim jasno da se nešto ‘kuha’, a što točno za Sportske novosti kazao je njegov agent Andy Bara.

Prvo je umirio navijače hrvatskog prvaka čiji je Olmo član.

Sigurno ostaje u Dinamu

“Mogu vam samo kazati da na proljeće Dani Olmo sigurno ostaje u Dinamu! To je jedan kroz jedan”, tvrdi Bara pa nastavlja:

“Nije tajna da Olma želi Barcelona, da je Real jako zainteresiran, ali ima upita i mnogih drugih velikih europskih klubova. Međutim, mi – a tu mislim na Danija, njegova oca i sebe kao zastupnika – želimo da na proljeće ostane u Dinamu. Presudna je Danijeva volja, a njega uopće ne zanima nikakav novac, on želi s Dinamom igrati europsko proljeće. On samo priča o Viktoriji iz Plzena. Njegov je otac trener, on također želi da mu sin ostane u Dinamu sljedeću polusezonu, da nosi plavi dres. Konačno, najveći i najbolji transferi događaju se ljeti.”

Postoje opcije

Kaže Bara uz smijeh da je Olmo u Barceloni bio jer mu je ‘ostalo nešto godišnjeg odmora’, a zatim dodao:

“Dakle, ponavljam, Olmo ostaje u Dinamu na proljeće i tu nema nikakve druge mogućnosti. Postoje, naravno, neke opcije. Može se recimo dogoditi da sad u ovom zimskom prijelaznom roku potpiše za Barcu, Real ili nekog drugog pa da onda na ljeto ode u novu sredinu. No to su samo špekulacije, vidjet ćemo što će se događati. Najbitnije je da Dinamo s njim u sastavu sigurno juriša na Europu.”

Olmo je stigao u Dinamo 2014., kao 16-godišnjak, kapetan i ponajbolji mladi nogometaš Barcelone. Vraća li se kući otkrit će se uskoro, ali i više je nego jasno da će se to dogoditi samo u slučaju ponude koja će za hrvatske okvire biti astronomska.