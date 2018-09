NOVI NAPADAČ DINAMA SVJESTAN JE HIJERARHIJE U SVLAČIONICI: ‘Na nama je da se borimo, a trener odlučuje tko igra’

Nedavno je u Dinamo stigao iz Italije, a sada je iznio i prve dojmove

Bruno Petković nedavno je pojačao redove zagrebačkog Dinama u koji se vratio nakon niza godina provedenih u inozemstvu, a svoj povratak i mnoge druge aktualnosti prokomentirao je u intervjuu za Sportske Novosti.

“Uvijek je dobro zabiti. U svakoj utakmici koju igraš. Istina je da se radi o revijalnom, prijateljskom susretu, ali ja volim zabiti i na treningu, svaki put kad imam priliku”, rekao je Petković, igrač na kojega će Nenad Bjelica sve više računati u jesenskim utakmicama.

Trener odlučuje kad će igrati

“Osjećam se odlično i zadovoljan sam s načinom rada i napretka u Dinamu. Fizički sam dobro, spreman za izazove. A trener je taj koji odlučuje koliko ću i kada igrati.”

“Trener nas kvalitetno rotira, svi igramo i svi ćemo dovoljno igrati. Naravno, svaki igrač na svijetu želi uvijek igrati više, imati što veću minutažu, ni mi nismo iznimke. Ali, u Dinamu se odlično radi, znam koji je put, biti pravi na treninzima, dokazati se i Nenad Bjelica dat će priliku. Tako je bilo dosad, sve je kako i treba biti. Na nama je da se borimo, na svakom treningu.”, rekao je Petković.

Dugo bez gola

“Ne mogu reći da me posebno činjenica što nisam dugo zabio previše opterećivala. Uvijek kad igram dajem maksimum, a nekad ne ide gol. No, to je iza mene, sad sam u Dinamu, napravio sam dobar potez što sam se vratio. U to ne sumnjam. Svime sam zadovoljan, još sam dovoljno mlad da mogu napraviti novi iskorak u karijeri.”, poručio je Petković.

Gdje sve Petković može igrati?

“Mogu biti špica, a mogu igrati i iza napadača. Ovisi o utakmici, o trenerovim zahtjevima, ali nijedna od tih pozicija nije mi strana ili manje draža.”, rekao je pa dodao da mu nije problem određeno vrijeme provesti na klupi: “Ne. Trener radi odličan posao, svi dobivaju svoju šansu, igraju oni koji su u tom trenutku najbolji i nema se to što biti nezadovoljan, nego raditi maksimalno na treningu i nametnuti se, to je formula.”

Razlika između Serie A i HNL-a

“Čitajući u Italiji naše portale, slušajući priče, mislio sam da je HNL puno slabiji nego što jest. Ali, sad kad sam tu, ugodno sam iznenađen kvalitetom. HNL uopće nije loš. Ima tu dobrih igrača, kvalitetnih momčadi i nije lako igrati. Naravno, nije to razina Italije, to je druga priča, međutim, daleko od onoga kako mi je izgledalo dok sam bio tamo.”, naglasio je iskusni nogometaš Dinama i završio priču o svom dolasku.