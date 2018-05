NIKOLA JURČEVIĆ OTVORIO DUŠU: Sad već bivši trener Dinama otkrio je kad je znao da će dobiti otkaz i kazao što o svemu misli

Dinamo je tijekom utorka otkazao suradnju dosadašnjem treneru Nikoli Jurčeviću

Samo 65 dana trajao je na klupi Dinama Nikola Jurčević. U utorak mu je otkazana suradnja i već je potvrđeno da na njegovo mjesto dolazi Nenad Bjelica koji će hrvatske prvake voditi u posljednjem kolu, a potom i u utakmici protiv Hajduka za naslovu u Kupu. Ostat bi trebao Bjelica dvije sezone.

Ostati duže trebao je i Nikola Jurčević koji u razgovoru za Sportske novosti otkriva kako se osjećao kad su mu rekli da ga u klubu više ne trebaju.

Uprava GNK Dinamo postigla je dogovor s g. Nenadom Bjelicom koji će preuzeti funkciju glavnog trenera prve momčadi modrog kluba ⚽️ https://t.co/Oymtn69FzC #DZG #zagreb #hrvatska 📸 Pixsell/Igor Kralj pic.twitter.com/UAAJOE9VJ7 — GNK Dinamo (@gnkdinamo) May 15, 2018

Šokiran otkazom

“Ne krijem, pogodio me otkaz, šokirao. Kad su mi ljudi u klubu rekli svoju odluku, nekoliko minuta sam samo gledao u jednu točku, nisam se pomaknuo.”

Priznaje, svjestan je kako stvari u Dinamu funkcioniraju, pa nastavlja:

“Nisam ja nerealan, znam da mi statistika nije saveznik, rezultati u zadnje vrijeme nisu dobri, iako smo postali prvaci. Međutim, pogodilo me što je otkaz došao u ovom trenutku, što nisam dobio priliku voditi momčad u finalu Kupa. S obzirom na sve okolnosti, na probleme koje sam imao, da ih sad sve ne nabrajam, s obzirom i na to da smo postali prvaci, očekivao sam da ću ipak odraditi sezonu do kraja, da ću imati priliku podići taj trofej u Vinkovcima. Očito su ljudi u klubu izgubili povjerenje koje su imali u mene.”

NIKOLA JURČEVIĆ VIŠE NIJE TRENER DINAMA! Iz kluba potvrdili da je dobio otkaz, već se javio glavni kandidat za nasljednika

SLUŽBENO, DINAMO IMA NOVOG TRENERA: Bjelica zamijenio Jurčevića, poznato je i koliko bi se trebao zadržati u Maksimiru

“Kažem, svjestan sam da statistika nije dobra, da su u Dinamu sve letvice visoko postavljene. Ali sam vjerovao da ćemo o tome razgovarati nakon finala Kupa, na kraju sezone podvući crtu. Pa onda ako misle da nisam čovjek u kojeg vjeruju i koji bi trebao povesti momčad u Europu, u redu no, otkaz u ovom trenutku nisam očekivao.”

Odlukom Izvršnog odbora GNK Dinamo, g. Nikola Jurčević više nije glavni trener prve momčadi. Javnost će pravovremeno biti obaviještena o novim detaljima vezanim za prvu momčad. https://t.co/Oymtn69FzC #DZG pic.twitter.com/5TklOvVzkJ — GNK Dinamo (@gnkdinamo) May 15, 2018

Boli jer…

Objasnio je da je osjetio da bi mogao dobiti raskid ugovora nakon poraza od Lokomotive…

“Zato sam sjedio onako sam na klupi desetak minuta, jer sam znao što će se događati. Nije me možda dugo bilo u hrvatskom nogometu, ali neke stvari znam i nisu se promijenile. Imao sam nepogrešiv instinkt da će nakon tog poraza krenuti akcija za mojom smjenom, kako to već obično ide. Rekao sam i svojim pomoćnicima što bi se moglo dogoditi, jednostavno, u takvim se procjenama ne mogu prevariti.”

KAKO SU MAMIĆ I DINAMO OPET PONIZILI JURČEVIĆA: Ovako nešto ne pamti se u povijesti hrvatskog nogometa

“Ponavljam, nije to ništa iznenađujuće, jedino je šokantan taj tajming, otkaz prije zadnje dvije utakmice. Nisam u nekom revoltu, da bih sad pucao po svima, nije to, ali me boli jer sam uz Dinamo, osim poslom, vezan i emocijama, ljubavlju, motivom da ga napravim nešto boljim nego što je bilo. Zbog toga mi je teško palo sve to skupa”, priznao je sad već bivši trener Dinama.