NENAD BJELICA SA PRIZNANJEM OD KOJEG MNOGI STRAHUJU: ‘Imam izlaznu klauzulu u ugovoru, vidjet ćemo hoću li ostati u Dinamu’

Trener Nenad Bjelica: – Prije svega, čestitke Benfici na prolasku. Čestitao bih svojim igračima na ovoj utakmici, na svemu što su pokazali i odigrali ove sezone. Ispred nas je puno novih izazova. Jako sam ponosan što treniram ove dečke i što sam dio ove Dinamove priče. Uvjeren sam da će ovaj naš put ići dalje. 🙏👏💪 Bravo za trenera i cijeli stožer! NEMA PREDAJE 💙 📷 Pixsell/Goran Stanzl #dzg #dinamo #zagreb #hrvatska #croatia #uel #football