NAPUSTIO REDOVE PRVAKA I PRIZNAO: ‘Siguran sam da je moj dolazak u Dinamo bio pogrešan korak. Neću se tamo vraćati’

‘Povratak u Dinamo nije mi realna opcija, a to trenutačno nije ni ono što bih želio’

Bojan Knežević je novi/stari nogometaš Lokomotive, kluba s Kajzerice u koji se, javljaju Sportske novosti, već drugi put vraća nakon što se okušao u dresu Dinama čiji je igrač. Povratak u poznato okruženje objasnio je u odgovoru na upit kako to da se odlučio vratiti.

“Iskreno, da se samo mene pitalo, ne bih se ljetos ni vraćao u Dinamo, nego bih ostao u Lokomotivi! Međutim, nisam samo ja odlučivao o tome, i nakon brojnih razgovora odlučeno je da se vratim u Maksimir. Da ne bi netko u Dinamu možda nešto pogrešno protumačio, ističem da sam bio vrlo zadovoljan ove jeseni u Maksimiru. Odigrao sam pet-šest utakmica, dobio sam priliku u jakoj konkurenciji i sve je bilo u najboljem redu do ozljede gležnja prije utakmice s Fenerbahčeom. Morao sam pauzirati dva mjeseca, ispao sam iz ritma treninga i utakmica, a kad sam se oporavio, odigrao sam za B momčad dvije utakmice u Engleskoj. To me nije zadovoljavalo, pa sam se odlučio opet vratiti na Kajzericu. Lokomotiva je, ponavljam, vrlo kvalitetna momčad i imamo mnogo toga pokazati na proljeće.”

Vanjski utjecaj

Upitan je 21-godišnji veznjak i tko je donio tu odluku o dolasku na Maksimir umjesto njega.

“Bilo je dosta vanjskih utjecaja, ljudi oko mene savjetovali su mi da se vratim u Maksimir, iako je moja želja bila ostanak na Kajzerici. Međutim, presudile su neke druge okolnosti i vratio sam se u Dinamo.”

No, siguran je u jedno.

“Siguran sam da je to bio pogrešan korak. Baš sam se bio ustalio u udarnoj postavi Lokomotive, napokon sam dohvatio kontinuitet igara, iz utakmice u utakmicu igrao sam sve bolje, bilo mi je sjajno na Kajzerici, svime sam bio zadovoljan! I onda sam se opet vratio na početak. Međutim, što je tu je, život ide dalje, nema ništa od gledanja u prošlost. Na meni je da se sad opet dokažem u Lokomotivi, da opet dobro zaigram kao proljetos”, kazao je igrač vezan za Dinamo do ljeta 2022. godine.

Više neće u Dinamo

Ipak, iako je sretan što je bio dio Dinamove europske priče i zahvalan treneru Nenadu Bjelici na šansi, poručuje:

“Ne vjerujem da ću se više vraćati u Dinamo. Iskreno to mislim, iako treba vidjeti kako će se sve to odvijati. Kako sad razmišljam, izvjesnije je da ću ostati u Lokomotivi, ili pronaći neki drugi klub, zacijelo u inozemstvu, nego da ću se vratiti u Maksimir. Povratak u Dinamo nije mi realna opcija, a to trenutačno nije ni ono što bih želio, ne zanima me previše takav rasplet moje budućnosti.”