MLADIĆA KOJI JE NASAMARIO MAMIĆA I DINAMO SADA ČEKA PRAVNA BORBA: Dinamo ga pred HNS-ovim sudom tuži za prijevaru

Odbjegli Dinamov supertalent o svojoj će sudbini odlučivati na sudu

Dinamo je ranije ove sezone na bizaran način ostao bez Ajdina Hasića (17), igrača koji je imao stipendijski ugovor do 2021. godine. On je potpisao raskid ugovora, odnosno on i hrvatski prvak potpisali su sporazumni raskid ugovora.

“Dinamo mu je navodno, prema prijašnjim medijskim napisima, htio ponuditi novi ugovor, a da bi ga potpisao, prvo je trebao raskinuti stari, stipendijski, koji je vrijedio do siječnja 2021. godine. Ajdinov otac živi u Bosni i Hercegovini, a budući da je Ajdin maloljetan, iz Dinama su na njegovu adresu poslali dva potpisana ugovora, kako se tata Hasić ne bi morao zezati oko dolaska u Zagreb”, pisale su Sportske novosti o tome kako je do raskida zapravo došlo.

Padali otkazi

I tu je nastao problem. Hasić stariji je potpisao samo jedan ugovor, i to onaj o raskidu suradnje između kluba i igrača. Tako je počela velika priča oko njegova neočekivanog odlaska iz Dinama zbog kojeg je, između ostalog, otkaz dobio i Tomislav Svetina, bivši potpredsjednik te član Uprave kluba.

“Dinamo i obitelj Hasić dogovorili su sporazumni raskid ugovora, a sve ostalo su netočne informacije. Obitelj Hasić nije prevarila Dinamo, nije bilo govora o nekakvom novom ugovoru i to jako dobro znaju u Dinamu. Ako se vratite malo u povijest, lako ćete naći da podatak da se Dinamo htio riješiti tog igrača jer su smatrali da nije bio dovoljno perspektivan”, rekao je tada Davor Radić, odvjetnik obitelji Hasić.

Sada su se pojavili novi detalji, a oni otkrivaju da Dinamo pokreće pravni postupak protiv Hasića.

Priopćenje Dinama prenosimo u cijelosti:

Ovim putem izvještavamo javnost kako je GNK Dinamo, radi zaštite interesa kluba, dao punomoć odvjetnicima da se podnese kaznena prijava protiv obitelji Hasić iz razloga postojanje osnovane sumnje da su počinili kaznena djela prijevare (članak 236. stavak 1 i 2 kaznenog zakona RH) i krivotvorenja (članak 281. stavak 1 kaznenog zakona RH).

Isto tako, pred Arbitražnim sudom Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) pokrenut je postupak radi zaštite prava GNK Dinamo. O ishodu spomenutih prijava javnost će pravrovremeno biti obaviještena službenim komunikacijskim kanalima GNK Dinamo.

Uprava GNK Dinamo