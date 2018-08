MLADI HAJDUKOVAC KOJI JE DOŠAO IZ SJENE I SPASIO STVAR: ‘Dida me kao klinca vodio na istok, sanjao sam ‘bili’ dres’

Nakon što se protiv Slavije iz Sofije ozljedio Dino Beširović u igru je ušao dotad javnosti skoro pa nepoznati Stanko Jurić i zabio pogodak koji je pogurao Hajduk prema sljedećoj rundi kvalifikacija, a zabio je i Lokomotivi u HNL-u, samo nekoliko dana kasnije. U razgovoru za 24 sata otkrio je kako je došao do prve postave Hajduke, planove za budućnost, ali i mnoge druge stvari.

Djedu u čast nosi broj 24

“Nisam Dugopoljac, ali ne smeta mi što me povezuju s Dugopoljem jer sam u sedam godina provedenih gore naučio dosta toga, stekao bogato iskustvo. To je jedna lijepa epizoda u mom životu”, rekao je Stanko koji je na utakmice Hajduka odlazio od najranijih dana pa nastavio:

“Djed Ivan Grozdanić vodio me od kad znam za sebe na istok Poljuda, pamtim mnoge velike utakmice, a nekako najviše mi se u sjećanje urezala utakmica s Romom. Kasnije, kad sam odrastao, preselio sam se na sjever s prijateljima. Djedu u čast i nosim broj 24.”.

Igrački uzori

Ne znam koga bih uopće izdvojio… Kao mali nisam nogomet gledao nogometaški, nego navijački. Danas mi se sviđa kako igraju, recimo, Kante ili Casemiro, ali ne mogu reći da su mi uzori. Isto tako mi je drag i Real Madrid, ali ništa više od toga”, istaknuo je Jurić, a na pitanje sanja li jednoga dana bijeli dres Reala, samo se nasmijao:

“Ma kakvi, ja sam sanjao bijeli dres Hajduka. I taj mi se san ostvaruje.”

Stanko Jurić: Fantastičan je osjećaj zabiti gol za Hajduk, o tome sanjam cijeli život • https://t.co/UzegmPrDH3 #Hajduk pic.twitter.com/nUIxmXarXB — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 2, 2018

Ulazak u grupu EL

“Nema smisla razmišljati toliko unaprijed. Sad nas čeka Steaua, ako njih prođemo, sve je moguće. Svi mi koji smo rođeni ovdje jako dobro znamo što sanjaju naši navijači, jer isto to sanjamo i mi sami. Svima nam to jako puno znači, i zato ćemo dati sve od sebe za prolaz “, poručio je.

Baš mi je sjela

Baš mi je lijepo sjela na nogu, ne znam što reći osim hvala Bogu da sve što zapucam uđe u gol. Nadam da će se tako nastaviti, no moj gol je nebitan, jer nismo uzeli sva tri boda. Previše smo gubili lopti među linijama, nismo bili koncentrirani i Lokomotiva je izjednačila iz polukontre. Razočarani smo, ali nema vremena za plakanje, moramo se okrenuti onome što nas čeka u četvrtak, Steaua, pun Poljud… Nadam se da će nas to pogurati i dati nam poticaj za dobar rezultat”, kaže Stanko.

Loš start u sezonu

“Ne znam što bih vam rekao, mi dajemo maksimum, ne znam zašto nam ne ide. Je li u pitanju teren, teško vrijeme, puno novih i mladih igrača koji su došli u momčad… Nadam se da ćemo se brzo posložiti i krenuti s pobjedama.”, zabrinuto je naglasio Jurić.

Čekao i dočekao

Sve je isto kao što je i bilo. Strpljivo sam čekao šansu, znao sam da je moram iskoristiti bez obzira kad je dobijem. I, eto, mislim da sam je iskoristio. Nije baš jednostavno iz druge lige prijeći u prvu, odmah igrati, teško je to, ali za to sam živio i trenirao cijeli život. I nemam namjeru odustati. Moj životni uzor su roditelji koji su oduvijek vjerovali u mene, koji me podupiru svaki dan…”

Vjerovao u sebe

“Svaku večer sam sanjao da ću obući dres Hajduka i zaigrati na punom Poljudu, i svako jutro sam se budio svjestan da moram na svakom treningu dati sve od sebe da bi mi se taj san ostvario”, zaključio je Stanko.