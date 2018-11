MIŠKOVIĆ O ‘POŽARU’ U RIJECI: Navijači su i dalje protiv trenera Bišćana, a prvi čovjek kluba ima zanimljiv komentar na to

Damir Mišković je prokomentirao stanje u Rijeci

Nogometaši i navijači Rijeke i dalje se navikavaju na život poslije Matjaža Keka, slovenskog stručnjaka koji je za hrvatske prilike vrlo dugo vodio klub, pritom ga doveo i do naslova prvaka. Kek je već neko vrijeme trenerska prošlost kluba, a na njegovom mjestu sjedi Igor Bišćan. Uprava kluba odlučila je tako po Kekovom odlasku, a navijači se i dalje ne mire s time.

Bez komentara o igri

Bišćan je za njih i dalje onaj isti čovjek koji je nosio dres Dinama i neprimjereno gestikulirao prema njima. Oprosta, kažu, nema, a to i pokazuju ne ukazujući treneru podršku. Prvi čovjek kluba Damir Mišković upitan je u razgovoru za Sportske novosti da prokomentira dosadašnji Bišćanov rad u klubu, ali i odnos navijača prema njemu.

Na upit o dojmovima o igri momčad pod Bišćanom Mišković je ponudio ovakav odgovor:

“Ne bih to komentirao. Na trenerima je da rade. Kad smo ga izabrali, sigurno je da mislimo da ima veliku kvalitetu. Stožer samo treba ostaviti da radi svoje te napravi posao za koji su dovedeni.”

Odnos Armade i Bišćana

Kaže predsjednik kluba i da će treneru prepustiti odluku o jačanju momčadi, a na pitanje o odnosu Armade i Bišćana kazuje:

“Sigurno da nam je teško, meni pogotovo. Jednostavno, svatko ima pravo izraziti svoje mišljenje, živimo u demokraciji, ne mogu ja govoriti navijačima što bi trebali ili ne bi trebali raditi. Nažalost, to je tako i nadam se će se promijeniti. Nije to baš tako tragično kao što se predstavlja koji put u novinama, ali sigurno da nije lijepo i ugodno, da smo svi u klubu žalosni zbog toga. Morat ćemo svi zajednički to prebroditi i ići naprijed.”