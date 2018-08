MATJAŽ KEK NAPUŠTA RIJEKU!? Danas je dan odluke, čeka se informacija prolazi li ‘brak’ manju krizu ili je sve spremno za razvod

Slovenski stručnjak rekao je ‘zbogom, ne vraćam se…’

Pet i pol godina duga je suradnja slovenskog trenera Matjaža Keka i Rijekine nogometne momčadi. Osim što je rekordno dugo, suradnja koju imaju Kek i Rijeka je i rekordno plodonosna, a najpamtljiviji zajednički trenutak svakako je dvostruka kruna osvojena 2017. godine.

Uspjesi su imali Kekov potpis, navodi Novi list, u tekstu u kojem se upozorava da bi suradnja danas mogla biti i okončana. Izvor navodi da s Rujevice poručuju da je sve u redu i da će pod vodstvom Keka Rijeka krenuti u skorašnji ogled protiv Dinama, no podsjeća se i da je u ponedjeljak slovenski stručnjak ‘izgubio živce i rekao – zbogom!’, uz najavu da se neće vratiti.

Ugovor do 2020.

Dodaje se da to i nije prvi put i razina drame umanjuje činjenicom da je predsjednik Damir Mišković na godišnjem odmoru što je znak da panike nema.

Kek je ugovorno vezan za klub do 2020. godine, hoće li ga odraditi do kraja znat će se vrlo brzo. Čini se da je to ipak više odluka koju će on donijeti jer ne djeluje baš relano, unatoč činjenici da je ispadanje od Norvežana u 3. pretkolu Europske lige bio kiks, da će Kek dobiti otkaz ugovora. Čovjek je potpisnik Rijekinih uspjeha, dokazani stručnjak koji se već prije znao naljutiti, ali i ohladiti i nastaviti dalje raditi. Nadaju se mnogi navijači Rijeke da je isti slučaj i sada…