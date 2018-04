MARIO GAVRANOVIĆ OTKRIO : ‘Ako osvojimo naslov, taj će mi biti draži nego onaj osvojen s Rijekom’

Dinamo je na korak do vraćanja titule najbolje momčadi u Hrvatskoj

Uz Dominika Likovića koji se istaknuo ključnim obranama, zasigurno je Mario Gavranović igrač na pomisao kojeg se nogometašima Hajduka smrkne lice. U nedavno odigranom derbiju imao je Hajduk priliku svladati Dinamo i primaknuti mu se na dva boda prednosti, no Livaković bravurama, a Gavranović dvama pogocima usmjerili su utakmicu prema 2-1 pobjedi maksimirske momčadi.

“Pobjedom smo napravili velik korak prema naslovu prvaka. Iako bismo i u slučaju da nismo dobili na Poljudu mi bili ti koji bi bili najbliže konačnom cilju. Ali pobjedom smo si svakako osigurali mirniju završnicu. Jesu li to golovi od povijesnog značaja, to ne znam, to ćemo vidjeti na kraju, ako osvojimo naslov. U svakom slučaju, došao sam u Dinamo osvajati trofeje, zapravo, gdje god sam u karijeri igrao, cilj mi je bio osvojiti naslove. Meni je to posve normalno”, priča sad Gavranović za Sportske novosti otkrivajući da je susret na Poljudu mogao i propustiti zbog ozljede:



Zahvala liječnicima

“Silno sam želio igrati i pomoći Dinamu. Imam određenih problema s mišićem, ali bio sam svjestan važnosti derbija i niti u jednom trenutku nisam pomislio da propustim utakmicu. Hvala liječnicima i fizioteraputima koji su dali sve od sebe da budem spreman, ovo je i njihova zasluga.”

Naslov još nije u ‘džepu’

Dinamo je na korak do vraćanja titule najbolje momčadi u Hrvatskoj, iste one koju je u prošloj sezoni, sa Gavranovićem u istaknutoj ulozi, osvojila Rijeka. Upitan koja mu je titula draža švicarski reprezentativac je kazao:

“Pričekajte da matematički osiguramo ovaj naslov, ali nećemo se lagati, jako smo blizu osvajanju naslova. I nadam se da neću stati na ova dva! Uvijek je onaj posljednji draži jer je najsvježiji, ali nikada nisam krio da sam obiteljski emotivno vezan uz Dinamo. Međutim, kažem, još nije gotovo, još nas čeka nekoliko utakmica u kojima moramo i teoretski potvrditi da smo prvaci.”

Dinamu slijedi novi derbi, igrat će ga lider ljestvice protiv branitelja naslova na Maksimiru u subotu s početkom u 17 sati. Problem treneru Nikoli Jurčeviću pritom predstavljaju ozljede i akomulirani kartoni pojedinaca koji će krojiti izgled momčadi koju će suprotstaviti igračima koje vodi Matjaž Kek.