KOPIĆ I IVKOVIĆ PROKOMENTIRALI REMI: Hajdukov trener se osvrnuo na pretučenog Futacsa, Slavenov zadovoljan rezultatom

Remi bez pogodaka u Koprivnici prokomentirali su treneri Slaven Belupa i Hajduka

Željko Kopić, trener splitskog Hajduka, i Tomislav Ivković, trener Slaven Belupa, stratezi čije su se momčadi ogledale u nedjeljnom remiju bez pogodaka u Koprivnici prokomentirali su susret.

“Prvo poluvrijeme igrali smo protiv izuzetno defanzivnog protivnika. Kontrolirali smo igru, imali smo dosta brz protok lopte te dvije-tri situacije u kojima treba bolje reagirati. Realizacija i igra u završnih 25 metara nije na razini i to nas je koštalo bodova. Mi ćemo svaku utakmicu pripremati na način da je pobijedimo. Svi skupa u svlačionici smo razočarani, ali imamo četiri utakmice do kraja i finale Kupa, inzistirat ću na držanju visokog tonusa do posljednje minute”, kazao je Kopić čije riječi prenose Sportske novosti.

SLAVEN – HAJDUK 0-0: Splićani propustili iskoristiti Dinamov poraz od Rijeke, bod dostatan samo za ostanak na trećem mjestu



Smatra da nije pogriješio stavivši od prve minute u igru Futacsa, igrača koji je dobio udarac nogom u glavu u Splitu od nekog tamošnjeg ‘navijača’.

Evo zašto Futacs

“Moji igrači su profesionalci koji u svakoj utakmici trebaju odgovoriti na najbolji mogući način. Marko je jedini koji može igrati na poziciji centralnog napadača. Nije u optimalnom stanju, ali ga moramo dizati kroz natjecateljske utakmice”, objasnio je Kopić kojeg je publika nagradila velikim pljeskom za sve napravljeno na klupi tog kluba.

Sjedi na njoj sad Ivković koji je ovako prokomentirao viđeno:

“Tvrda, borbena utakmica na svakom dijelu terena, u najmanju ruku zaslužili smo bod. Uz malo sreće možda smo mogli i do pobjede, ali je neriješeno OK rezultat, ipak smo igrali protiv momčadi koja se do danas borila za prvaka. Nedostajala je mirnoća u posjedu, ali Hajduk nam u 93 minute nije napravio šansu.”