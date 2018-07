KEK O SEZONI I KONKURENCIJI: ‘To orgijanje očeva i stričeva je križ svih nas, a bit ću u konfliktu s onim…’

Rijeka prvenstvo otvara domaćom utakmicom u subotu protiv Gorice

Nogometaši Rijeke u subotu dočekuju Goricu u utakmici prvog kola nove sezone hrvatskog prvenstva. Susret koji se igra s početkom u 21 sat najavio je trener Matjaž Kek priznavši da jedva čeka da sve krene.

“Normalno da poslije svih tih tjedana, silnih treninga i pripremnih utakmica jedva čekamo da krene natjecateljski nogomet. Još kad prvu utakmicu igraš doma onda je to još veći motiv za sve nas. Znamo dobro suparnika koji nam dolazi, momčad je to koja zaslužuje poštovanje, čestitke i dobrodošlicu u Prvu HNL. Naš cilj su bodovi i čvrsto vjerujem da ćemo i na terenu pokazati da su igrači odradili kvalitetne pripreme”, prenose Sportske novosti riječi trenera Rijeke.

Nije sretan

Trenutačna je situacija u Rijeci takva da je momčad oslabljena tek odlaskom Leovca, a spominje se i da će Bradarić napustiti klub. Jasno, stigne li ponuda koju će čelništvo ocijeniti kao zadovoljavajuću bit će još odlazaka. Svjestan je Kek sredine u kojoj radi pa kaže:

Nogometaši Rijeke u subotu dočekuju Goricu u utakmici prvog kola Hrvatski telekom Prve lige. U videu pratite livestream konferencije za novinare od 18 sati. 🎥 👉 https://t.co/dq6OuEQzrm#ZajednosmoRijeka #PrvaHNL https://t.co/hFD7Fd7of5 via @YouTube — NK Rijeka (@NKRijeka) July 26, 2018

“Biste li vi bili sretni da je tako? Vjerojatno ne bi, pa nisam ni ja. Ali što ću gubiti energiju na to. Kapetan je bio izuzetno bitan, u životu na terenu i izvan terena, o Leovcu i njegovim kvalitetama ne treba uopće govoriti, budili smo ga iz mrtvih pa je otišao dalje. Kada se dogode odlasci razgovarat ćemo o tome, nije idealno, ali to je sudbina Rijeke. Ja razmišljam o onima koje imam, njih želim napraviti boljima i ako na samo jednom treningu netko napravi korak unatrag ja nisam zadovoljan.”

‘Tko će me slijediti…’

“Prijelazni rok je križ svih nas, to je orgijanje menadžera, očeva i stričeva… Ali politika kluba je sasvim jasna i što da ja kažem ako dođe ponuda. Ja samo želim da svi mi znamo na kojem smo putu, a to je da se razvijamo, budemo bolji, da damo sve za klub koji nas hrani i navijače koji su bili uz nas kada je bilo stvarno jeb… Tko će me slijediti ja ću biti sretan, a tko ne imat će konflikt.”

Kaže slovenski stručnjak i da nema zadan cilj, ali je sasvim jasno čemu se nada…

Podsjetite se i naježite kako se kroz godine navijalo za Rijeku! 🧣👏 Polako se bliži početak nove sezone, postani i ti #DioEkipe koja će pisati nove stranice riječke nogometne povijesti. 🎥 👉 https://t.co/r1nx5uNEZV Pretplate 👉 https://t.co/5a8LvSqxV3#ZajednosmoRijeka pic.twitter.com/P1OFtq66EF — NK Rijeka (@NKRijeka) July 25, 2018

“Cilj je u svakoj utakmici biti bolji od suparnika znači da razmišljam o mjestu u vrhu. Ja stvarno nemam imperativ i ne želim da ga igrači imaju. A najave koje slušam i čitam su nogometni folklor, na kraju krajeva ne možeš reći da želiš biti zadnji. Jedino što tražim od igrača je da su svaki trening bolji i da tako žive, da tako izgrade svoju karijeru, tako će izgraditi momčad… Ako imaš mlitave, koji misle samo na sebe onda zaboravite uspjeh. Rijeka nije tako funkcionirala i neće dok sam ja ovdje.”

Bit će zanimljivo

O konkurenciji je kazao:

“Dinamo je najavio izuzetan kvalitetan ulazak u sezonu, došlo je puno igrača, trener koji ima svoj gard i koji je prošao puno toga u izgradnji svoje karijere vani. Hajduk s goropadnim najavama, Osijek koji je svaki dan sve bolji pa će Rijeka morati biti izuzetno kvalitetna da bi im mogla parirati. Tu dolaze i Lokomotiva, Slaven Belupo, liga će sigurno biti zanimljiva.”