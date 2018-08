KEK NAKON POBJEDE PROTIV RUDEŠA SMIRUJE TENZIJE NASTALE OKO EUROPE: ‘Mi tek stvaramo pobjednički mentalitet’

Trener Rijeke bio je potpuno iskren nakon pobjede na Rujevici

Nakon pobjede Rijeke protiv Rudeša kojom su vratili mir u svlačionicu pred novinare je izašao Matjaž Kek i pojasnio kako je raditi u ovakvim okolnostima, a ponudio je i objašnjenje za kiks u Eopa ligi.

“Osjetio se dodatni pritisak kod mojih igrača kao logična posljedica kiksa od prije četiri dana. Nakon ispadanja iz Europe trebalo je uzeti ta tri boda i uspjeli smo, ali normalno da ja hoću Rijeku koja je dinamičnija, okomitija, sa manje dodavanja u širinu, a sa više gledanja prema naprijed i sa više samopouzdanja”, rekao je Kek nakon trijumfa nad Zagrepčanima.

🗣️ Matjaž Kek: Nakon četvrtka najvažnije je bilo pobijediti. Vidjelo se kroz utakmicu da su svi događaji ostavili trag. Bilo je grešaka, ali nakon svega najvažnije je da smo pobijedili.#ZajednosmoRijeka https://t.co/hyqiP3EUJu via @YouTube — NK Rijeka (@NKRijeka) August 19, 2018

Stvaranje nečeg velikog

“Mi tek stvaramo pobjednički mentalitet, a sada to radimo svjesni da smo u Europi kiksali. To su uzroci što igra može biti bolja, a ne kvaliteta igračkog kadra. Ovi koje treniram za mene su najbolji. Ne gledam ništa drugo nego igrače koje imam. I ti dečki se stvarno trude i žele biti sve bolji. Dok je tako, ja ću uvijek stati uz njih. Kao što to čini naša publika koja je opet dala silno veliki obol u ovom rezultatu. Sa nekima, primjerice, nisam zadovoljan što se trke tiče, ali sve je to proces. Danas je bilo najvažnije pobijediti, a to da nas čeka još jako puno posla na tečnosti u igri i stvaranju pobjedničkog mentaliteta, to znamo”, završio je Kek.