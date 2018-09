KEK NAJAVIO OGLED PROTIV DINAMA: Rijekin trener govorio o derbiju, ali i bez zadrške poručio: ‘To me vrijeđa. To nitko ne zaslužuje’

‘Laže trener koji govori da ne bi volio nešto’

Turbulentni dani su iza Rijeke, pred njima nedjeljni derbi protiv Dinama na stadionu Maksimir. Ipak, prije no što će najaviti ogled protiv aktualnog prvaka i vodeće momčadi hrvatskog prvenstva, Rijekin trener Matjaž Kek morao se osvrnuti na nemirne dane za klub i njega samoga.

“Pričali smo sa Župarićem nakon neprospavanih noći koji su posljedica neizvjesnosti da li će ići li ne… Sigurno da je to ostavilo traga na njemu, a možda je temperatura posljedica toga. Međutim, on je profesionalac. Ne ide sve glatko u današnjem nogometu. Postoji mogućnost da si malodušan, ali Župarić je pokazao da je svjestan da slijedi novo dokazivanje. Rijeka je tu da mu pomogne”, govorio je Kek na presici za medije, a onda se, prenosi Novi list, osvrnuo na ‘slučaj Punčec‘ i govorkanja da se on sam neće vratiti iz Maribora kamo je otišao nakon ‘burnih’ dana u klubu.

‘Nitko to ne zaslužuje’

“Dogodilo se da smo puno pričali. I ono što se dogodilo s Punčecom. Pola sata iza utakmice smo ja i on to izgladili. Ujutro je sve to bilo OK. Normalno da mora snositi sankcije i tu nema problema. Sve ostalo je bio normalan razgovor u klubu, nezadovoljstvo poslije prezentacije protiv Sarpsborga i Istre 1961, te moja reakcija koja je tjerala na uzbunu i zajedništvo, neku reakcije. Ne znam kako netko nakon šest godina može procijeniti da bih otišao bez pozdrava. To me malo vrijeđa. Nitko od nas to ne zaslužuje, a posebno oni ljudi koji su mi vjerovali kada je bilo malo teže nego sada.”

Prokomentirao je i završeni prijelazni rok, potom najavio utakmicu u Maksimiru:

“Prijelazni rok? Nisam ga komentirao od početka pa neću ni poslije svega. Razmišljam o igračima koje imam na raspolaganju, ne bi bilo fer od trenera da filozofira o tome. Na kraju krajeva imamo ljude koji su za to odgovorni. Laže trener koji govori da ne bi volio nešto… Rok je završen i imam puno povjerenje u igrače koji su na raspolaganju.”

‘Očekujem reakciju igrača’

“Moramo razmišljati o boljoj prezentaciji u Maksimiru, moramo biti odlučniji i hrabriji. Uostalom, zar se nije dogodilo da je Sarpsborg dogurao do grupne faze EL iako nitko nije na to računao. Očekuje nas teška utakmica, Dinamo je u Maksimiru protiv svakoga favorit. Nama je to prilika da s više odlučnosti i taktički discipline, te odgovornosti naglasimo što bi se trebalo očekivati od Rijeke na jesen. Kvaliteta Dinama je jasna, fizionomija također. Imaju i atmosferu, vratili su se gledatelji. Međutim, mi moramo gledati na sebe. Očekujem reakciju igrača”, poručio je Rijekin trener.