KAPETAN RIJEKE MOGAO BI OVO LJETO NAPUSTITI RUJEVICU: Njegov transfer bit će drugi najveći u povijesti kluba

Veliki uspjeh Hrvatske u Rusiji podigao je cijenu i Filipu Bradariću kojeg ovog ljeta, čini se, čeka transfer

Filip Bradarić glavna je priča riječkog prijelaznog roka. Za veznjaka koji je kapetan momčadi i reprezentativac koji se iz Rusije vratio sa srebrnom medaljom oko vrata možemo s velikom sigurnošću reći da će ovog ljeta napustiti Rujevicu. Naravno, ako se dogodi ponuda koja će zadovoljiti sve zainteresirane strane, a ona prema svemu što se događalo proteklih tjedana ne bi trebala izostati, pišu Sportske novosti.

Rijeka ga može zadržati

Ivan Mance, zamjenik sportskog direktora Rijeke komentirao je za SN situaciju oko Bradarića i odgovorio može li ga Rijeka zadržati.

“S obzirom na okolnosti koje su se dogodile, na uspjeh koji je ostvarila hrvatska reprezentacija i sve ostalo što je Bradarić do sada pokazao, njegova je cijena narasla, ali kada me pitate može li ga Rijeka zadržati onda je moj odgovor da apsolutno može. Rijeka može zadržati i Bradarića i sve druge igrače koje ima pod ugovorom budući da smo dovoljno jak i moćan klub za takve stvari. S druge strane, treba biti objektivan i realan te procijeniti pravi trenutak na tržištu za odlazak, odnosno kada je igrač došao do nekakvog svog limita u ovoj sredini pa mu treba omogućiti da krene dalje.

Na taj način promatramo i situaciju s Filipom, nećemo ga prodati samo da ga prodamo već će njegov transfer biti drugi najveći transfer u klupskoj povijesti iza Kramarića. Na tržištu je, ali nismo pod nekakvim pritiskom da se njegov transfer mora dogoditi sutra. Ponašat ćemo se na način da zaštitimo klub što je najbolje moguće, ali i prepoznat ćemo želju igrača za novim iskorakom”, rekao je Mance.

Zbog SP-a odbijane ponude

– Bilo je već službenih ponuda koje su odbijene. Procijenili smo da s rezultatom na SP-u Bradarićeva cijena može rasti, pokazalo se dobrim potezom, ali naravno da razgovaramo s dosta klubova koji su zainteresirani za njegov angažman – dodao je Mance.