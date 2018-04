KANDIDAT ZA MJESTO HAJDUKOVA PREDSJEDNIKA: On staje na Torcidinu stranu i bez dlake na jeziku niže propuste kluba

‘Hajduk je simbol Dalmacije, ljubav, strast i emocija na najvišem mogućem nivou’

Uslijed već poznate situacije Ivan Kos odstupio je s mjesta Hajdukova predsjednika, pa se traži idealan kandidat koji će zauzeti poziciju. Ime Stipe Pletikose jest u kombinacijama, kao i ono Jurice Runtića, bivšeg vaterpolista i čovjeka angažiranom u hrvatskom boksu, navode Sportske novosti.

Kandidaturu službeno još nije predao, kaže da prvo u krugu obitelji treba raspraviti tu situaciju.



“Počašćen sam time što sam u medijima vidio svoje ime, ali, moram reći, još nisam donio konačnu odluku hoću li se kandidirati. Splićanin sam, želim Hajduku sve najbolje, ali moram prije svega sagledati obiteljsku situaciju, jer od ljeta ćemo živjeti na relaciji Split – Rim”, kaže i osvrće se na recentne događaje zauzimajući stav:

‘Pa zar su krivi navijači?’

“Kao da se netko uporno trudi razjediniti navijače Hajduka. Umjesto da svi budemo za jednu ideju, da se držimo Hajduka, puno medija bavi se isključivo idejom kako navijače prikazati u negativnom svjetlu. Pa nisu navijači krivi jer su ukazali na nepravilnosti? Nakon što se podijelio hrvatski jug i sjever, sada bi se trebali podijeliti i navijači Hajduka. Svatko tko je rođen u ovom gradu zna što je ljubav, strast i emocija ne samo za Hajduk, već i za ostale klubove kada izlaze na svoja borilišta. Nakon zadnjeg derbija i spektakularne atmosfere ja mogu biti samo ponosan što sam iz ovoga grada. Prekrasna koreografija, dobar nogomet, nažalost poraz, ali život ide dalje.”

Upitan zašto smatra da bi bio dobar predsjednik Hajduka, Runtić je odgovorio:

“Zato što bih htio vratiti Hajduk u Dalmaciju, u Split. Imali smo odličnog trenera, ali i gospodina, primjer kulture i ponašanja, Damira Burića. Doveli smo Pušnika, Carrilla i Kopića, a ovdje u Splitu i Dalmaciji ima puno bivših igrača, sada trenera u koje ja vjerujem. Zar je normalno da su se sukobili navijači sa strancima u Hajduku? Normalno da nije. Hajduk je simbol Dalmacije, ljubav, strast i emocija na najvišem mogućem nivou. Ovdje ljudi vole svim srcem, a ljute se također punim srcem. Zašto to kažem? Svi navijači koji su gledali Saida protiv Evertona, a pogotovo protiv Dinama vide da to nije to. Od ponašanja na terenu do njegovih igara. Ali momak igra i igra, i loš je do boli.”

Ima prostora za napredak

“Kos je dobio otkaz i sada mu Said i stranci koji su dovedeni u Kosovo i Brancovo vrijeme javno daju podršku. Ja to nikada u životu nisam vidio ni čuo, da se igrači bave politikom kluba. I onda oni idu prošetati u centar grada baš kraj Kluba navijača Hajduka, i tamo im netko nešto dobaci i onda dođe do neželjenih scena. Želio bih znati prije nego što su ih momci napali je li Said njima nešto ružno rekao. Ne opravdavam momke, ali ovo je grad gdje nekada emocija povede ljude i gdje se napravi nešto nepromišljeno. Pogotovo ako im je Said uputio neku uvredu. Ali opet je cijeli navijački puk optužen zbog ovog ekscesa. Ma čekajte, gdje su bili Radošević, Letica, Nižić, Juranović. Ja ću vam reći, bili su u emotivnoj krizi i nisu iz kuće izlazili. Nije im bilo do sunca i kave na Rivi. Oni znaju što Hajduk znači Splitu.”

“Nemoguće je da u Splitu i Dalmaciji nema djece koja bi mogla zaigrati u Hajduku. Kao što ne vjerujem da nema ljudi koji bi mogli voditi klub. Nego moramo uzeti sportskog direktora iz Portugala. Koje su njegove reference, gdje je radio i kakve je igrače doveo? Zar nitko neće odgovarati zato što je klub prodao Ohandzu i ostao bez napadača u vrijeme financijske stabilnosti kluba kako se pisalo, a doveli su Filipa koji sjedi na klupi iako je za njega plaćena odšteta. Što je s Almeidom, Carbonierijem, Fomitchowom. Navijače zanima kako je Almeida došao, na koji način i pod kojim uvjetima.”

“Mogao bih tako još dugo nabrajati, ali htio sam samo reći koliko Hajduk ima prostora za napredak, odnosno koliko je pogrešaka napravljeno u bliskoj prošlosti. Koliko je trenera u omladinskom pogonu iz Splita i Dalmacije, koliko malodobne djece dolazi iz Zagreba i sjevera u sve uzrasne kategorije akademije, je l’ moguće da u Splitu i Dalmaciji nema djece? Znate zašto volim gledati ragbijaše Nade. Jer su oni kao amateri su spremniji od igrača Hajduka. I bez novaca na utakmici ginu kao da imaju Almeidin ugovor. Jesu li i za to krivi navijači?”, nanizao je Runtić.