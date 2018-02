IZ PLAVE SVLAČIONICE: Dinamov trener i nogometaši prokomentirali prvi poraz u sezoni, u jednom su složni

Prvi Dinamov poraz u sezoni prokomentirali su trener Mario Cvitanović i neki od igrača

Dinamov trener Mario Cvitanović prokomentirao je 0-1 poraz kojeg je njegova momčad pretrpjela od splitskog Hajduka u nedjeljnom derbiju Prve HNL. Za vodeću momčad ljestvice bio je ovo prvi poraz u sezoni.

Nekomunikacija i nesmotrenost

“Činjenica je da smo izgubili utakmicu, ali rekao sam igračima nakon susreta da dignu glavu gore. Po mom dojmu, mi susret nismo trebali izgubiti igrom iz drugog poluvremena. Mislim da prvo poluvrijeme nije bilo kvalitetno, bilo je dosta greška, dosta nervozne, i bili smo statični. Nismo se kretali kako smo zamislili i nismo prepoznali i ostvarivali prednosti koje smo trenirali”, započeo je Cvitanović pa nastavio:

“U drugom dijelu promijenili smo sustav, bili smo dominantni, i stvorili tri-četiri situacije iz kojih nismo uspjeli poentirati. Gol smo primili iz naše nekomunikacije i nesmotrenosti. Čekaju nas novi izazovi, u novim utakmicama idemo opet i stalno na pobjedu. Iskreno mi je jako žao, ne volim gubiti, ali na semaforu piše 0-1.”



Jedanaesterac je lutrija

” Imali smo problem Stojanovića jer mu se na treningu ukočio vrat. Bio bi preveliki rizik da je odigrao utakmicu. bilo bi to neodgovorno s moje strane kao trenera. I Sosa, koji je bitan igrač za nas, dva tjedna nije trenirao”, dodao je a o jednaestercu kojeg je promašio Mario Gavranović kazao:

“To je lutrija, uvijek onaj koji se bolje osjeća izvodi jedanaesterac. Nadam se da će Gavranović u idućim utakmicama uspjeti.”

Kažnjeni iz polukontre

Kapetan Arijan Ademi je istaknuo:

“Bilo je dosta teško. Nismo bili pravi, posebno u prvom dijelu. U sredini nismo bili kao u Osijeku. Ja prvi nisam bio dobar. Drugo poluvrijeme smo čak dobro igrali, bili smo momčad, nizali smo prilike, ali nije išlo. Složili su polukontru i kaznili nas. Derbi je derbi, uvijek je veća i agresija i želja. Ne znam kako komentirati grešku koja se dogodila, borili smo se na sredini terena, a oni su izašli kao pobjednici. Čestitam Hajduku, ali dosta mi je teško zbog naših navijača. Došli su u velikom broju, a nismo im dali užitak, veselje i pobjedu.”

Suparniku je čestitao i Borna Sosa:

“Doživjeli smo prvi poraz u prvenstvu, nažalost. To puno govori o nama jer nismo izgubili niti jednu utakmicu do sada. Mislim da niti ovaj derbi nismo zaslužili izgubiti, ali nismo uspjeli iskoristiti naše šanse. Čestitam protivniku na dobroj utakmici. Mi idemo dalje, čeka nas derbi s Rijekom idući vikend i idemo dati sve od sebe. Prvo poluvrijeme bilo je li-la, niti jedna ekipa nije imala neke posebne prilike. Ali dogodila se greška i to je sastavni dio sporta. Žao nam je. Moramo izvući lekcije i pouke iz ove utakmice. Trebamo se izdići iz poraza i vratiti se pozitivnom nizu koji smo imali ove sezone. Imamo devet bodova prednosti, to nije malo. Ali moramo nastaviti s dobrim rezultatima.”

‘Hajduk nije imao šanse’

“Žao nam je što smo upisali poraz. Imali smo šanse, a oni nisu – žao mi je zbog toga. Moramo nastaviti dalje, okrećemo se idućem derbiju. Trebamo se koncentrirati na utakmicu s Rijekom. Prvi smo i dalje u prvenstvu i vjerujem da ćemo tako i ostati”, zaključio je Amir Rrahmani.