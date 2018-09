Cristóbal Emilio “Curro” Torres Ruiz je novi trener NK Istre 1961!

📄➡ https://t.co/2lEm8OClKK #ForzaIstra 💚💛

______

Cristóbal Emilio “Curro” Torres Ruiz is new coach of NK Istra 1961!

📄➡ https://t.co/vBKO9ObD2E#ForzaIstra 💚💛 pic.twitter.com/w6Y2OB46lM

— NK Istra 1961 Pula (@NKIstra1961Pula) September 20, 2018