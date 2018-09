IGOR ŠTIMAC OPET OPLEO PO UDRUZI NAŠ HAJDUK: Nastavlja se verbalni sukob dviju strana, pale su teške riječi

Ponovno je Štimac stao pred kamere, ponovno je tema bila Hajduk i ponovno je on bio odrješit

Poput igrokaza izgledaju posljednji dani u splitskom Hajduku u kojem se treneru (Željko Kopić) iskazuje nepovjerenje, potom povjerenje, a onda se s njim sporazumno raskida suradnja i to se paralelno događa u trenucima dogovora suradnje, otkazivanja dogovora i ponovnog zvanja na dogovor drugog stručnjaka (Igor Tudor).

U cijelu priču o Kopiću i raskidu ugovora s njime treba uključiti i Igora Štimca jer je baš prijateljstvo s njim, nekadašnjim igračem, trenerom i čelnikom kluba, navodno Kopića i koštalo posla. Sad već bivši trener momčadi splitskog kluba stigao je u stan Igora Štimca – glasnog protivnika aktualnog načina vođenja kluba .- i Kopić je postao bivši.

Što se događalo kazao je Štimac za Novu TV.

Istraga

“Pa razgovarali smo o njegovoj situaciji, o svemu onome što ga je snašlo. Moram biti iskren i reći da je on očekivao da će sastanak koji je trajao dok smo ja i on ćaskali ovdje u mom domu imati za posljedicu otkaz njemu kao treneru. Razgovarali smo i o problematici koja ga je snalazila tijekom njegova mandata”, rekao je Štimac.

Tijekom razgovora bivšem se čelniku kluba nisu svidjela neka pitanja i konstatacije poput one da je u njegovom mandatu Hajduk znao kiksati, ali ni upit je li on zvao Kopića k sebi.

“Što, vodite istragu? Ne razumijem. Ja bih se radije osvrnuo na ono što se dogodilo nakon toga.”

Udruga Naš Hajduk kaže da je Štimac neprijatelj kluba. Štimac odgovara:

“Ja vjerujem da ogroman i najveći broj navijača Hajduka mene doživljava onako kako treba, a to je kao jednog zaslužnog veterana koji je i kao igrač, a kasnije i kao funkcioner davao čitavog sebe, ne samo u tom pogledu, nego i u onom financijskom, koji je davao svoj novac klubu kad je bilo najpotrebnije i kad ga je trebalo spasiti od onog prvog stečaja u kojem se trebao naći.”

Sekta vodi klub

“Ovdje je evidentno i dokazano da Naš Hajduk direktno odlučuje o tome tko će biti trener. Na stranu to što oni govore da nisu odgovorni za ništa. Da se miješaju u rad predsjednika, jer da to nije tako onda taj klub ne bi postao tako zatvoren kao što jest. Moj klub i klub najvećeg broja navijača Hajduka je bio klub koji je, bez obzira da li ste navijali za njega ili niste, bio najsimpatičniji svima. Klub koji je stvarao prijateljstva, koji je gradio prijatelje. To je danas klub koji je zatvoren, u kojem svaki neistomišljenik se proziva neprijateljem kluba. To je klub kojeg trenutno vodi jedna sekta, to više nije narodni pokret”, zaključio je Štimac.