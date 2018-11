IGOR BIŠĆAN OKRZNUO SUCE: Rijekin trener kaže da ne voli o tome pričati, no rado je odgovorio na upit o nesklonom suđenju

Nogometaši Rijeke dočekat će Rudeš u utakmici 13. kola domaćeg prvenstva

Lov na momčadi iz gornjeg dijela ljestvice hrvatskog nogometnog prvenstva petoplasirana Rijeka nastavit će u ponedjeljak protiv posljednjeplasiranog Rudeša. Ta se utakmica 13. kola igra na Rujevici, a protiv sastava koji još ne zna za pobjedu momčad Igora Bišćana ponijet će ulogu favorita.

“Jako bitna utakmica za nas iako možda neki, javnost i navijači, smatraju da će biti lagano, da će to biti formalnost s obzirom na situaciju na ljestvici. Mi moramo biti svjesni da nas čeka jako zahtjevna utakmica. Protivnik nema puno toga za izgubiti, mogu igrati rasterećeno i nije tako loš da ne bi imao šansu. S druge strane nismo toliko kvalitetni da bi mogli biti preopušteni, a s obzirom na to kako izgledao u utakmicama. Međutim, dižemo se i moramo napraviti sve da dobijemo utakmicu”, prenosi Novi list riječi Rijekina trenera koji kaže i ovo:

Doći će i bolja igra

“Kao što sam rekao još uvijek se nismo posložili, trebat će neko vrijeme, nismo se digli, psihološki, a ni fizički na razinu na koju mislim da možemo biti. U ovom trenutku moramo se dizati i ostvarivati rezultate na karakter, disciplinu i mentalitet dok se ne približimo optimumu za koji vjerujem da imamo prostora, a onda ćemo moći spojiti karakter, mentalitet i kvalitetu i mislim igrati bolje.”

🎙️ Igor Bišćan uoči Rudeša: Nije bitno kako ću ja biti primljen, najbitnije je da igrači osjete podršku. Volio bih da publika osjeti trenutak da su igrači odlučili promijeniti negativan trend i da će uložiti maksimalan trud 🔵⚪ 📺👉https://t.co/KaRMGh80Qc#ZajednosmoRijeka pic.twitter.com/g4AWd2lC34 — NK Rijeka (@NKRijeka) November 3, 2018

Izvor navodi da je Rijekin trener veselo dočekao pitanje o (ne)sklonom suđenju u posljednjim kolima.

“Drago mi je da ste to pitali! Ne volim se žaliti, nadam se da je to samo slučajnost i da će se do kraja sezone to izbalansirati. Istina da su nas neke odluke direktno oštetile, a na našu sreću nisu utjecale na rezultate. Zadržat ću se na tome”, kratak je, ali jasan bio Bišćan koji vodi još jednu borbu – onu s Armadom.

Opet o Armadi

Ne praštaju mi najvjerniji navijači Rijeke jednu gestikulaciju u njihovom smjeru dok je igrao za Dinamo. Bišćan je o tome govorio već puno puta, dodatno se i ispričavao, no mira nema.

“Ne bih se na to vraćao. Nije bitno kako će me primiti, bitno je da igrači osjećaju podršku s tribina. Ne igram ja, nego oni i na njih to utječe. Volio bi da publika osjeti trenutak i da su dečki odlučili promjeniti negativan trend što su pokazali s par zadnjih rezultata. Uz pomoć navijača sve je lakše”, poručio je za kraj.