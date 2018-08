HAJDUKOVA KOLA JURE NIZBRDO: Steaua i Rijeka mogle bi potpuno zapečatiti njihovu sezonu, Kopić nema još puno šansi

Svatko tko je pročitao više od jednog komentara Hajdukovih navijača na internetu svjestan je pritiska koji u svakom trenutku postoji na Kopiću

Od svih gradova u Hrvatskoj sportski djelatnik je uvjerljivo najteže biti u Splitu. Posebna atmosfera i mentalitet Dioklecijanova grada čine isti najboljim i najgorim mjestom za sportsko djelovanje u Hrvatskoj.

To posebno vrijedi za one koji žele djelovati u nogometu. U Splitu ima ljudi svih vjeroispovijesti, ali religija je jedna – Hajduk. Splitske okolnosti su one u kojima opstaju samo oni najjači, a Kopić i njegova družina ne izgledaju kao ljudi koji znaju opstati u takvoj sredini. Pitanje je, zapravo, može li itko?

Smjena uprave katalizirala sadašnju situaciju

Kada je prošle sezone na Poljudu zapuhao vjetar koji je smjenio upravu i trenera Joana Carrilla Hajduk je bio u rezultatski potpuno uobičajenoj situaciji za njih, dogodio se poraz od Rudeša, doduše u neuobičajenom preokretu, koji je uzdrmao temelje Poljuda. Ipak, bit će iskreni svi navijači Hajduka, nagledali su se poraza od ekipa s dna HNL-a proteklih godina, ponajviše zato što Hajduk jako često igra s mladom momčadi koja je po svojoj prirodi sklona oscilacijama.

A naravno da im ni širina kadra nije poseban forte. Kad se sve to zbroji, jasno je da će s vremena na vrijeme doći takav poraz, ali kad očekivanja odu u nebo, a u Splitu je uvijek tako, onda se nešto što bi trebalo biti očekivano doživljava kao katastrofa.

Hajduk je religija

Željko Kopić odradio je dva potpuna pripremna ciklusa s momčadi. a navijače može veseliti i činjenica da Hajduk nakon dugo vremena financijski ne zaostaje za Rijekom. U redu, ova zadnja stvar je spominjana prije, famozna otplata duga Gradu Splitu je čak i pomalo mistificirana, ali od navijača koji u svoj klub vjeruju kao u religiju i ne može se očekivati nego da svaki njegov dobar potez slave bitno snažnije nego što bi ga slavili u Zagrebu, Rijeci ili Osijeku. To je stvar mentaliteta i s tim se mora pomiriti svatko tko želi raditi u Hajduku.

Navijači gube živce

Nakon prvog prijelaznog roka bilo je jasno da Hajduk i dalje nema ekipu kojom može konkurirati Dinamu. Vjerojatno ju u skorije vrijeme ni neće imati jer Dinamo osim nepresušnog bazena talenta na svojoj strani ima ozbiljnu financijsku nadmoć i reputaciju kluba iz kojeg se igrač “može prodati”.

Usprkos tome, dovođenjem Kopića, saniranjem dugovanja i inteligentno odrađenim prvim prijelaznim rokom Hajduk je pokazao da zna i može. I onda se dogodio ovaj drugi prijelazni rok zbog kojeg su navijači, s pravom, izgubili živce i zatražili da netko odgovara.

Puno odlazaka

Uprava Hajduka iz kluba je pustila Karla Leticu, Josipa Radoševića i Tomu Bašića za sve skupa oko sedam milijuna eura. Mnogi će reći de je sedam milijuna eura malo novca za jednog najtalentiranijh golmana u HNL-u zadnjih godina, zamjenika kapetana i najpotentnijeg mladog veznjaka.

I vjerojatno će biti u pravu. Potpuno je neshvatljivo kako je Hajduk dozvolio da Radošević u Brondby ode za samo milijun eura, ali eto, dogodilo se.

Nitko nije adekvatno zamjenjen

Naravno, kad su izlazni transferi takvi, a od ulaznih postoji samo jedan igrač, Adam Gyurcso, za kojeg je plaćena odšteta onda se ili radi o upravi koja je odradila jako loš prijelazni rok ili o najboljim moneyballerima otkad je nogometa koji su milijunske transfere uspjeli nadomjestiti besplatnim igračima. Iako bi bilo jako zabavno da je ova druga opcija ona istinita, nije.

Tako se sada Željko Kopić nalazi u situaciji da je prošao dva pripremna ciklusa i da se od njega očekuje igrač, a cijelo to vrijeme uprava mu je prodavala igrače bez da je dovodila prave zamjene. U startu je što se tiče pritiska nezahvalno biti trener Hajduka, a kad se u ovako ranoj fazi sezone nađeš u toj situaciji onda je to zapravo jednosmjerna ulica.

Loš početak sezone

Hajduk je na otvaranju prvenstva izgubio od Osijeka i remizirao s Lokomotivom i Poljud bi odavna proključao da nije bilo Stanka Jurića koji je nokautirao Slaviju u Bugarskoj i kupio Kopiću i suigračima barem malo mira. Međutim, sudeći po Hajdukovoj igri, ali i rasporedu koji ih čeka, moguće je da će taj mir biti kratkog vijeka.

Majstore s mora čekaju dvije utakmice protiv Steaue od kojih navijači očekuju plasman u playoff za Europa ligu i utakmica protiv Rijeka, koja djeluje bitno ozbiljnije od Hajduka, nakon koje bi Hajduk uoči 4. ligaškog kola imao samo jedan ligaški bod i završenu europsku priču. Takve rezultate, ma koliko oni ne bili samo njegova odgovornost, ne bi mogao preživjeti niti jedan trener u niti jednom klubu, a posebno ne trener Hajduka čiji su navijači uoči sezone vjerovali da bi se ove sezone napokon mogli potući za titulu.

Žrtveni jarac

Kad se dogodi neuspjeh netko mora biti odgovoran, a kad se dogodi neuspjeh u momčadi koja je nedavno promjenila upravu i nekoliko igrača jasno je da će žrtveni jarac koji će platiti glavom biti onaj kojeg se može najbezbolnije zamjeniti, a u ovom trenutku to je samo i isključivo – Željko Kopić.