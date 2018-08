HAJDUKOV TRENER PRED NOVINARIMA: Kopić odgovarao na vruća pitanja po prvi put nakon što mu je odbijena ostavka. Imao je što za reći

Hajduk nakon četiri odigrana kola zauzima osmo mjesto ljestvice hrvatskog prvenstva

Po prvi put otkako je ponudio ostavku (a ona bila odbijena) trener Hajdukovih nogometaša Željko Kopić stao je pred novinare u najavi utakmice 5. kola nacionalnog prvenstva (Inter, nedjelja u 18:30). Nakon uvodna četiri splitski velikan s tek dva osvojena boda zauzima osmo mjesto u poretku deset klubova u hrvatskom prvenstvu.

Premda će neke struje iz Splita kazati da u klubu nije kriza, odnosno da se o njoj može govoriti tek u kontekstu rezultata, činjenica je da Kopić, nikako ne i samo on, ima dosta posla kako sve podići na višu razinu. Za početak – atmosferu…

Atmosfera

“Atmosfera nije sigurno onakva kakvu bismo htjeli imati u klubu i svlačionici. Razgovarali smo zajedno, kao i individualno, da dođemo do kvalitetnih zaključaka. Odradili smo dobar trenažni tjedan. Momci izgledaju dobro. Siguran sam da će svaki pojedinac sutra biti svjestan važnosti ovog susreta i biti na pravoj razini”, prenosi nogometni portal Goal njegove riječi te objašnjenje na upit je li mu svlačionica okrenula leđa:

“Rekao sam zašto sam ponudio ostavku. Imam odgovornost prema Hajduku, rezultatu. Koliko god znao koliko je faktora utjecalo da dođe do ove situacije, znao sam da to treba napraviti. Jako je puno ljudi koji se bave Hajdukom, koje komentiraju zbivanja u klubu. Svatko gleda iz svog kuta. Socijalne vještine svatko može procjenjivati na svoj način. Što se tiče okretanja leđa svlačionice, ja to na taj način ne vidim. Gledam te stvari dosta dublje kada donosim zaključke zašto se to ovako događalo.”

Čekao pola sata

Ovako pojašnjava činjenicu da su on i stožer pola sata na travnjaku čekali da momčad izađe:

“Napravio sam prije toga kompletnu analizu utakmice protiv Gorice, dotakli smo se kompletnog konteksta. Nakon toga sam igračima rekao da ostanu u svlačionici i porazgovaraju između sebe, da budu otvoreni prema sebi, da vide što oni misle da može biti bolje, na što mogu utjecati da bude bolje, po pitanju pristupa, davanja. Sretan što su igrači ostali duže, da su pokušali to međusobno iskomunicirati.”

Nije stvar šoka

Nuđenje ostavke, tvrdi nadalje Kopić, nije bio potez koji je tek trebao izazvati šok u momčadi.

“Ne gledam na to kao na šok, pokušavam u svakom trenutku biti racionalan. Matematika je egzaktna, ispali smo iz Europe i nismo dobro startali u prvenstvu. Preuzeo sam svoj dio odgovornosti, a na ljudima iz kluba je bilo da onda procijene što je najbolje. Moja je odgovornost prema Hajduku i rezultatu. A kada bih išao ponavljati što je sve moglo i trebalo biti bolje, to bi bio samo alibi. Nemam se potrebu vraćati na to. Ljudi u klubu su odlučili da napravimo zajedno sve da momčad podignemo. Nema velike filozofije, nastavlja se dalje raditi.”

Ciljevi se promijenili

Što se tiče Hajdukovih ciljeva Kopić je priznao:

“U svakom ozbiljnom sustavu, klubu, trebaju postajati kratkoročni, srednjeročni i dugoročni ciljevi. Sada je naglasak na ono što se kaže, “kuća gori, spašavaj”. Naglasak je da napravimo sve da taj dio izvučemo na pravi način. Sve ovo što slijedi poslije toga naravno da je bitno, no najviše vremena potrošili smo na razgovore oko trenutačne situacije.”

“U uvodu u sezonu pred klub sam postavio zahtjeve selekcije kadra i svega ostalog, ali iz raznih okolnosti to nije bilo u mogućnosti do kraja odraditi. Bila je potreba za financijskim okvirom, bilo je potreba da neki igrači odu. Došlo je do disbalansa sustava, odlazaka i dolazaka igrača. Nije isto ako po vertikali imaš nositelje igre koji su upoznati sa sustavom ili ako kroz pripreme ili nakon njih dovodiš igrače koje tek treba uigravati. Naravno da smo dosta mijenjali, morali smo balansirati. Bilo je zaista puno stvari koje su se događale, ali sigurno ćemo napraviti sve da se vratimo i dođemo do prepoznatljive igre koju smo vidjeli u pripremama…”