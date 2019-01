HAJDUK SE OSVRNUO NA PALAVERSIN POTPIS ZA MAN CITY: Pitanje je li se moglo bolje poslovati napokon dobilo odgovor

‘Iz pregovora s Cityjem se jasno dalo vidjeti koliko je to profesionalan i veliki klub’

Prijelazni rok nogometaša u punom je jeku, a aktivan u njemu je i splitski Hajduk. Više od ičega pozornost medija privlači priča u kojoj je glavni lik 18-godišnji Ante Palaversa koji – čeka se još samo službena potvrda novog poslodavca – postaje igrač Manchester Cityja.

Prije no što će odgovoriti na to pitanje sportski direktor kluba Saša Bjelanović odgovorio je na neke kontradiktorne informacije koje uključuju Hajdukove igrače. Poput one u kojoj je bivši sportski direktor Hajduka Mario Branco demantirao slanje službene ponude PAOK-a za Hamzu Barryja, ali i prema kojima je menadžer Ahmeda Saida Talijan Igor Campadelli ustvrdio da do njega ni samog igrača nisu stigle informacije o ponudama iz Belgije, Nizozemske, Saudijske Arabije, Azerbajdžana… Samim time, oni ih nisu niti odbili.

Tko ne govori istinu?

Prva tema – PAOK i Branco.

“Nikad nisam rekao da je bilo službene ponude. Kontaktirao me dok sam bio u Turskoj Hamzin izraelski manager Udi Shochatovitch, koji je u kontaktu i s Brancom, oni se znaju iz vremena kad je Hamza došao na Poljud. Rekao mi je da PAOK želi Hamzu, a kako Branco jako dobro zna pod kojim je Hamza uvjetima došao u Hajduk i kolika su mu primanja, rekao je i koliko bi PAOK bio spreman platiti te ako to ne zadovoljava Hajduka, da mogućnost neće ni spominjati predsjedniku kluba. Odgovorio sam agentu da nas taj iznos ne zadovoljava, i to je bilo sve.”

“Postojao je dakle interes, službena ponuda nije stigla na Poljud jer za nju nije ni bilo potrebe. Naravno da Mario sada štiti sebe i manipulira činjenicama, ponavljam, nije bilo potrebe da nas PAOK službeno kontaktira, kad smo mi u startu rekli da nas ponuda ne zanima”, prenosi 24sata.hr Bjelanovićeve riječi, kao i odgovor na tvrdnju Saidova menadžera da im nije rečeno za ponude:

“To je izuzetno nekorektno s njegove strane, jer je on bio taj koji je rekao kako ih ne zanimaju Saudijska Arabija, Azerbajdžan… Općenito, u današnjem nogometu agenti gledaju svoje interese, koje često stavljaju ispred interesa igrača, i diktiraju što i kako će se događati. Bit će prije da on sebe nije našao u tim kombinacijama, a ne Said, da njemu to nije odgovaralo… Ponude su postojale, upoznali smo ih s njima, no Said je kazao kako on ima želju ostati u okvirima Europe. I to je sve.”

Odličan posao

Uz konstataciju da su “ostala otvorena pitanja Saida, Filipa, Vučura te Tudora i Vojkovića koji ulaze u zadnjih šest mjeseci ugovora”, Bjelanović se okrenuo Palaversinom potpisivanju za City.

“Ja mislim da je to odličan posao, ali sam siguran da ima i onih koji smatraju da smo mogli i bolje. Iz pregovora s Cityjem se jasno dalo vidjeti koliko je to profesionalan i veliki klub, i bez obzira što su jako bogati, oni se ne razbacuju novcem. Jako su dobro sve izračunali i odgovorno tvrdim da se više od ovoga nije moglo izvući. Nije Hajduk i HNL ono što su neke druge lige koje imaju veći rejting, i samim tim i puno skuplje transfere.”

I nakon što Palaversa potpiše za City ostat će u Hajduku na posudbi. Pitanje je li trenersu Siniši Oreščaninu osigurana dovoljno dobru momčad za ispunjenje cilja – borbu za Europu – dobilo je ovaj odgovor:

“Trenutno stanje na ljestvici ne održava pravu kvalitetu naše momčadi. Bilo je na ljeto puno situacija, pa i nenogometnih, koje su se odrazile na momčad i rezultate, osjetili bi to i puno jači klubovi, kako ne bi naša mlada momčad. Siguran sam da Oreščanin ima dovoljno dobru momčad, ali i da je on sam njena dodatna vrijednost i snaga, usudim se reći i najveće pojačanje, jer kvalitetnim i sustavnim radom igračima diže vrijednost.”

Sljedeće sezone borba za trofeje

Ponudio je Bjelanović i optimizam za kraj:

“Ja sam siguran da će u idućoj sezoni Hajduk biti tamo gdje mu je i mjesto, u konkurenciji za trofeje. Situacija vezana uz igrački kadar i financije će biti puno povoljnija, i u tu ćemo borbu krenuti s puno više vlastitih igrača. Nadam se da ćemo svi skupa imati strpljenja, i da ćemo ovo o čemu govorimo pretočiti u djelo.”