HAJDUK PREDSTAVIO POJAČANJE IZ NORVEŠKE: Jradi se u Spit zaljubio još prije tri godine, a Torcidu obožava

Bilo je puno odlazaka pa je Hajdukova uprava jednostavno morala nekoga dovesti da smanji pritisak na trenera

Nakon što su Poljud napustili Toma Bašić i Josip Radošević, hajdukov kadar ostao je ozbiljno tanak pa su čelnici Bilih izašli na tržište i doveli pojačanje da smire strasti nastale oko kluba. Jradi dolazi iz norveškog Stromsgodseta, a igra na poziciji krilnog igrača.

Već se sreli

S Hajdukom se već jednom susretao, a to je bilo prije dvije sezone kada su se ove dvije momčadi susrele u trećem pretkolu Europske lige. Prošle sezone za Norvežane je u 31 nastupu zabio 12 golova i dodao 7 asistencija dok je u aktualnoj sezoni odigrao 16 utakmica i zabio 4 gola uz jednu asistenciju. U karijeri je još nastupao za Lilleström, B93 i Nordsjælland.

[FOTO + VIDEO] Pogledajte kako je izgledao prvi dan Bassela Jradija na Poljudu • https://t.co/R7yd9dcPDa #Hajduk pic.twitter.com/RY4ecW1GYX — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 10, 2018

Trebao doći kao slobodan igrač

“Pratim Hajduk od vremena kada smo se prije tri godine susreli u kvalifikacijama za Europsku ligu, grad Split me tada očarao, a posebno publika prilikom uzvrata na Poljudu. Danas sam imao priliku dijelom upoznati veličinu Hajduka, od impresivnog stadiona, do povijesnih trofeja i sjajnog dočeka. Vrlo sam sretan i zadovoljan što sam potpisao za ovaj klub i nadam se da ću što prije opravdati povjerenje i pokazati zašto su me doveli”, rekao je Jradi.