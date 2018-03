HAJDUK OBJASNIO NEPOPULARNE POTEZE: ‘Nije ovo Football Manager, ovo je stvarnost. Znamo da Kopiću nije lako…’

Puno je parametara i informacija temeljem kojih se donose odluke

Hajduk je u zimskom prijelaznom roku poprilično izmijenio svoje lice. Petorica igrača napustila su klub, među njima i nositelji igre Ante Erceg i Franck Ohandza, petorica došla, a što se sve događalo i u kojem smjeru splitski nogometni velikan ide za službene stranice govorio je sportski direktor Mario Branco.

“Zadnji transfer kojeg smo planirali za ovaj prijelazni rok bio je dovođenje Marija Tičinovića, no činjenica je isto i da se kinesko tržište zatvaralo tek 28. veljače, a poznato je kako oni često djeluju u zadnjim trenucima prijelaznog roka. Tako je bilo i u ovom slučaju Ohandze. Odbili smo prve dvije ponude jer smo smatrali da iznosi nisu ti koji bi nam opravdali izostanak tako važnog igrača u ovom dijelu sezone, no posljednja ponuda koju smo dobili natjerala nas je da razmotrimo sve prednosti i nedostatke prodaje”, objašnjava Branco odlazak golgetera i dodaje:





Ohandzin odlazak je ispravna odluka

“Vjerujem da smo u posljednji 21 mjesec, koliko smo ovdje, pokazali da djelujemo prije svega profesionalno i racionalno. Odlučili smo ne ugroziti priliku za veliki prihod kojeg Klub može dobiti za igrača koji je pred istekom ugovora. Moj ugovor istječe na ljeto i svjestan sam da će se moj rad suditi po sportskom rezultatu, a odlazak Ohandze sigurno neće pridonijeti tom kratkoročnom cilju. Ipak, donio sam ovu odluku jer je ispravna i tko god bude sportski direktor na ljeto imat će na raspolaganju resurse koje nisam imao kad sam došao u Klub.”

“Istina, radi se o riziku, promišljenom riziku koji sam odlučio preuzeti. Od rezultata ne odustajemo, no kad bismo bili sebični i sve podredili trenutnom rezultatu, ne bismo u ovom trenutku prodali Ohandzu jednako kao što ne bismo prodali ni Nikolu Vlašića i Antu Ercega. Naša odgovornost je brinuti o održivoj budućnosti Hajduka koja je važnija od kratkoročnih interesa profesionalaca koji trenutno obavljaju svoj posao za Klub.”

Football manager ili stvarnost?

Ponovno se okrenuo odlasku Ohandze.

“Transfer Francka u Shenzhen FC je fantastičan posao u vrlo delikatnom trenutku. Često ponavljam, ovo nije football manager nego stvarnost. Postoji toliko parametara i informacija temeljem kojih se donose odluke. Ponuda za Francka jedan je u nizu dokaza kako je nogomet dinamičan, a moja obveza je donositi teške odluke, za to sam plaćen. Naravno da plaća i povjerenje nose i odgovornost koju sam spreman preuzeti za teške odluke. Kao i lani, ove sezone smo bili na rubu potpisivanja novog ugovora u skladu s uvjetima koje je Hajduk podrazumijevao prihvatljivima. Da ova ponuda nije došla to bi se dogodilo. Ovu ponudu u ovom trenutku nismo očekivali, ali je s Franckovim doprinosom momčadi posljednjih mjeseci dokaz da smo dobro odlučili. Dokazana je činjenica da Franck pruža puno bolje igre kako mu se ugovor primiče kraju. Na kraju, da je imao ugovor i duže od lipnja bilo bi jako teško na europskom tržištu dobiti bolju ponudu od ove.”

Povećali konkurenciju u momčadi

Uvjeren je Branco da trenera Željka Kopića nije ostavio na vjetrometini.

„Glavnom treneru nije lako izgubiti tako važne igrače kao što su Erceg i Ohandza. Napravili smo u ovom prijelaznom roku najbolje što smo mogli da bismo nadomjestili Ercega i povećali konkurenciju na pojedinim pozicijama, no Ohandzu nije moguće zamijeniti na takav način u ovom trenutku. Vjerujem da Ahmed Said Said, Hugo Almeida, a za koji tjedan i Marko Futacs, kao i mladi igrači koje imamo i koji su pokazali vrijednost pružaju dovoljno opcija za konkurentnost u preostalom dijelu sezone.“